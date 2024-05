Kyrgios pubblica un video di un suo allenamento

Nick Kyrgios ha pubblicato una breve clip video che lo mostra in allenamento in un campo indoor. Non ha fornito altre indicazioni, soltanto un messaggio successivo nel quale scrive “I giocatori soffrono gravi infortuni e tutti pensano che saranno gli stessi di prima”, come a sottolineare la difficoltà del rientro dopo aver subito problemi fisici importanti.

Kyrgios, sempre sui social, ha confermato la propria presenza a Wimbledon come commentatore, fatto questo che allontana la data del suo ritorno in competizione. In Australia si parla insistentemente di un suo prossimo ritiro per colpa del ginocchio gravemente infortunato nell’autunno del 2022, tuttavia il diretto interessato in altre dichiarazioni pubbliche aveva affermato di aver la certezza di tornare a giocare, pur non indicando una possibile data o torneo per il suo rientro.

Mario Cecchi