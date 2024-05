Cocciaretto vola al terzo turno del Roland Garros: battuta Bucsa in due set. Ora la sfida con la Samsonova

Elisabetta Cocciaretto non si ferma più. La 23enne di Fermo, numero 51 del ranking WTA, ha conquistato l’accesso al terzo turno del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa parigina. Dopo l’impresa dell’esordio contro la brasiliana Hadad Maia, testa di serie numero 13, l’azzurra ha regolato in due set la spagnola Cristina Bucsa, numero 73 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco.

Cocciaretto ha offerto una prestazione solida e convincente, chiudendo il match con 15 vincenti e 14 errori gratuiti, contro i 16 vincenti e 26 gratuiti della sua avversaria. La marchigiana ha mostrato un’ottima efficacia al servizio, mettendo a segno 3 ace e annullando tutte e quattro le palle break concesse a Bucsa.

Il primo set è stato un monologo di Cocciaretto, che è volata sul 5-0 e ha chiuso sul 6-1 senza concedere nemmeno una palla break. Nel secondo parziale, Bucsa ha provato a reagire, ma non è riuscita a sfruttare le prime due opportunità di break nel secondo game. Nel quinto gioco, l’azzurra ha strappato il servizio alla spagnola alla quinta occasione, confermando poi il vantaggio per il 4-2. Nell’ottavo game, Cocciaretto ha annullato un’altra palla break, salendo sul 5-3 con il terzo ace dell’incontro. Dopo aver mancato tre match point nel decimo gioco, l’italiana ha chiuso al quarto tentativo, approfittando di un errore di diritto della sua avversaria.

Al terzo turno, Elisabetta Cocciaretto affronterà per la prima volta in carriera la russa Liudmila Samsonova, numero 17 del ranking e del seeding, che come l’azzurra non si era mai spinta così avanti nel torneo parigino.

Un’altra prova convincente per Cocciaretto, che sembra aver trovato la giusta continuità di rendimento sulla terra rossa e che punta a migliorare ulteriormente il suo best ranking, forte di un tennis sempre più solido e maturo.

GS Roland Garros Cristina Bucsa Cristina Bucsa 1 4 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 6 Vincitore: Elisabetta Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Cristina Bucsa 0-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 1-5 → 1-6 Cristina Bucsa 15-0 30-0 0-5 → 1-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇪🇸 Cristina Bucsa 🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto Ace 1 3 Doppi falli 3 0 Percentuale prime di servizio 80% (40/50) 73% (45/62) Punti vinti con la prima 65% (26/40) 67% (30/45) Punti vinti con la seconda 40% (4/10) 65% (11/17) Punti vinti in risposta 34% (21/62) 40% (20/50) Punti vinti in risposta sulla prima 33% (15/45) 35% (14/40) Punti vinti in risposta sulla seconda 35% (6/17) 60% (6/10) Palle break giocate 6% (4/62) 18% (9/50) Palle break convertite 0% (0/4) 33% (3/9) Giochi con palle break 33% (3/9) 38% (3/8) Punti totali vinti 51 61 Vincenti 16 15 Errori forzati 20 21 Errori non forzati 26 14 Punti vinti a rete 67% (4/6) 83% (5/6) Giochi vinti a zero 2 0





Francesco Paolo Villarico