Challenger Vicenza: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 18 azzurri al via tra Md e Quali. Francesco Passaro n.1 del seeding entrando come alternates

Challenger Vicenza – Tabellone Principale – terra

(1) Passaro, Francesco vs Janvier, Maxime

Neumayer, Lukas vs (WC) Cecchinato, Marco

Qualifier vs Popko, Dmitry

Qualifier vs (7) Sachko, Vitaliy

(4) Yevseyev, Denis vs (Alt) Tseng, Chun-Hsin

Prado Angelo, Juan Carlos vs Qualifier

Dellien, Murkel vs (Alt) Kirkin, Ergi

Qualifier vs (8) Travaglia, Stefano

(5) Trungelliti, Marco vs (WC) Carboni, Lorenzo

Rodriguez Taverna, Santiago vs (WC) Berrettini, Jacopo

Agamenone, Franco vs Qualifier

(Alt) Barranco Cosano, Javier vs (3) Barrios Vera, Tomas

(6) Olivieri, Genaro Alberto vs Pacheco Mendez, Rodrigo

Andreev, Adrian vs Qualifier

Skatov, Timofey vs Fatic, Nerman

Dougaz, Aziz vs (2) Piros, Zsombor

(1) Kachmazov, Alibekvs (WC) Battiston, AlessandroOradini, Giovannivs (11) Giannessi, Alessandro

(2/Alt) Olivo, Renzo vs (WC) Arnaboldi, Federico

Serafini, Marcello vs (12) Bonadio, Riccardo

(3) Vincent Ruggeri, Samuel vs (WC) Nucera, Thomas

(Alt) Kivattsev, Kirill vs (9) Serdarusic, Nino

(4) Gaubas, Vilius vs (Alt) Roncadelli, Franco

(WC) Giacomini, Luca vs (7) Bertola, Remy

(5) Fonio, Giovanni vs (Alt) Seggerman, Ryan

Gea, Arthur vs (8) Kopp, Sandro

(6) Weis, Alexander vs Iannaccone, Federico

(PR) Alvarez Varona, Nicolas vs (10) Naw, Hazem

1. Marcello Serafinivs [12] Riccardo Bonadio2. [3] Samuel Vincent Ruggerivs [WC] Thomas Nucera3. [Alt] Kirill Kivattsev vs [9] Nino Serdarusic4. [WC] Luca Giacominivs [7] Remy Bertola

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Alexander Weis vs Federico Iannaccone

2. [2/Alt] Renzo Olivo vs [WC] Federico Arnaboldi

3. Giovanni Oradini vs [11] Alessandro Giannessi

4. [5] Giovanni Fonio vs [Alt] Ryan Seggerman

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Nicolas Alvarez Varona vs [10] Hazem Naw

2. [1] Alibek Kachmazov vs [WC] Alessandro Battiston

3. [4] Vilius Gaubas vs [Alt] Franco Roncadelli

4. Arthur Gea vs [8] Sandro Kopp