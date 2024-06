Darderi sempre più Dardeggiante

Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia si sono appena conclusi con la schiacciante vittoria di Luciano Darderi sul Centrale del Tennis club Perugia, circolo fondato nel lontano 1899.

La cornice del numeroso pubblico presente è un’ulteriore conferma del successo che il tennis sta al momento riscuotendo dappertutto in Italia.

Darderi è il primo azzurro a vincere questo ATP Challenger 125, che ha visto anche la partecipazione di un folto numero di tennisti italiani. Tra essi, il giovanissimo palermitano figlio d’arte Federico Cinà, Andrea Pellegrini e il ‘biondo’ Fognini, qui affrontati da Luciano Darderi, testa di serie numero uno: il primo col risultato 6-3 6-0, il secondo 6-3 6-3, il terzo 6-1 6-2. Lo stesso Fognini, prima di essere battuto da Darderi, aveva giocato e vinto due derby con Enrico Dalla Valle e Matteo Gigante. Anche il tedesco Daniel Altmaier, prima di essere fermato in semifinale da un Darderi che nel torneo non ha perso un solo set, aveva vinto 2 italiani: Stefano Travaglia e Francesco Passaro, che ha giocato davanti al pubblico di casa.

Mai visti così tanti tennisti italiani, non solo nei circuiti minori, ma anche tra i primi 100: Sinner, Musetti, Darderi, Arnaldi, Cobolli, Sonego, Berrettini (dopo Stoccarda 65, in gran ripresa!), Nardi e, poco fuori dalla top 100, Fognini (102); anche nel tennis femminile, nella classifica WTA troviamo Jasmine Paolini (n. 7), Elisabetta Cocciaretto (43), Lucia Bronzetti (66), Martina Trevisan (90) e Sara Errani (91). Considerando che molti fra loro sono giovanissimi, tra qualche anno, se sapremo amministrare bene questo patrimonio sportivo, il tennis italiano sarà ancora più stellare!

Darderi, da lunedì numero 34 della classifica ATP (supera Arnaldi e diventa il terzo degli italiani), continua a migliorare il suo best ranking e dimostra ancora di avere molta grinta e perseveranza; è capace, soprattutto sulla terra battuta, di imprimere una particolare intensità a tutti i colpi, che scaglia come ‘dardi’ sul campo avversario, con un ritmo che non dà tregua. Il padre-coach Gino e la fidanzata Brianna sono sempre al suo fianco, anche a Perugia, dove nel 2022 era arrivato a disputare la semifinale da n. 300 circa, battuto da Jaume Munar.

Un legame di gratitudine lo lega all’Umbria dove ha anche vinto il Challenger di Todi meno di un anno fa, quando ancora non aveva preso lo slancio nel circuito ATP con la vittoria sulla terra rossa di Cordoba (Argentina), provenendo dalle qualificazioni, a febbraio di quest’anno. Un posto caro, dunque, oltre che una bella e accogliente città, che con i suoi campi in terra rossa rappresenta per Darderi l’anticamera delle Olimpiadi di Parigi, per le quali ha già ricevuto la convocazione, assieme a Sinner, Musetti, Arnaldi, Bolelli, Vavassori, Paolini, Cocciaretto, Errani e Bronzetti.

Oggi la determinazione di Luciano non ha lasciato respiro al suo avversario indiano, generalmente non facile da affrontare. Darderi si è distinto fin dalle prime battute per rapidità e fluidità, trovando le soluzioni giuste e brekkando ripetutamente il suo avversario. Più bilanciato il secondo set. Nei momenti un po’ difficili ha saputo reagire rapidamente e con lucidità. Risultato: 6-1 6-2 in solo un’ora e 2 minuti di gioco.

Per conseguire vittorie, nello sport come nella vita, non basta avere talento, ma occorrono lavoro e dedizione quotidiana. La famiglia Darderi lo sa bene: anni di instancabili “peregrinazioni” soprattutto attraverso l’Italia e l’America Latina, disputando singolari e doppi, per costruire un futuro da professionista; ore ed ore di allenamento giornaliero di Luciano con il fratello Vito, seguiti dal padre Gino, figlio di un emigrante italiano in Argentina, che ha insegnato loro la tecnica del tennis e insieme l’etica del lavoro. È a lui che Luciano dedica questa vittoria, nel giorno della festa del papà, per gli argentini. Non stupisce la modestia di Luciano, la sua consapevolezza che i risultati giungono gradualmente grazie al sacrificio, quando afferma che il suo obiettivo è arrivare entro l’anno 2024 tra i primi 30.

Il ventiduenne tennista italiano nato in Argentina sta vivendo l’esperienza straordinaria di essersi trovato, in brevissimo tempo, al di là dello schermo televisivo attraverso il quale, fino a un anno fa, guardava gli Slam dei campioni con cui oggi disputa le sue partite… Ci auguriamo di poterlo applaudire presto in uno di quegli Slam!





Gisella Bellantone