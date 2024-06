ATP 500 Halle: Il Tabellone Principale. Cinque azzurri al via. Jannik Sinner parte con Griekspoor. Matteo Berrettini speciale exempt (Al Queen’s aveva il diritto di scelta Nakashima)

ATP 500 Halle – Tabellone Principale – erba

(1) Sinner, Jannik vs Griekspoor, Tallon

Marozsan, Fabian vs Safiullin, Roman

Darderi, Luciano vs Struff, Jan-Lennard

(WC) Squire, Henri vs (6) Tsitsipas, Stefanos

(3) Medvedev, Daniil vs Borges, Nuno

Ofner, Sebastian vs Zhang, Zhizhen

Eubanks, Christopher vs Martinez, Pedro

Qualifier vs (7) Bublik, Alexander

(5) Hurkacz, Hubert vs Cobolli, Flavio

(WC) Fonseca, Joao vs Qualifier

(SE) Berrettini, Matteo vs Qualifier

Giron, Marcos vs (4) Rublev, Andrey

(8) Auger-Aliassime, Felix vs (WC) Koepfer, Dominik

Fils, Arthur vs Machac, Tomas

Kecmanovic, Miomir vs Sonego, Lorenzo

Qualifier vs (2) Zverev, Alexander