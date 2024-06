Alex De Minaur, un trionfo che consolida la sua miglior stagione. L’australiano vince l’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch (Sintesi video della Finale)

Alex De Minaur, attualmente al numero 9 del ranking mondiale e protagonista della miglior stagione della sua carriera, ha vissuto domenica un altro episodio speciale di questo suo anno, conquistando il titolo all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. Si tratta del nono titolo in carriera per l’australiano, il secondo sull’erba e il secondo della stagione, dopo il trofeo vinto ad Acapulco.

In finale, il tennista di 25 anni si è imposto in modo netto sul coetaneo statunitense Sebastian Korda, 26° nella classifica ATP e in cerca di un primo titolo sull’erba, con il punteggio di 6-2, 6-4. De Minaur ha controllato completamente il match, creando ben 17 palle break durante l’incontro.

Da domani sarà best ranking al n.7 del mondo.