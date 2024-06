Challenger Sassuolo, Blois, Poznan, Ilkley e Santa Cruz 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Challenger Sassuolo 🇮🇹 (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Sassuolo David Jorda Sanchis [6] David Jorda Sanchis [6] 0 6 2 Marco Cecchinato • Marco Cecchinato 0 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Cecchinato 2-5 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 D. Jorda Sanchis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 D. Jorda Sanchis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Jorda Sanchis 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Jorda Sanchis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df df 0-0 → 1-0

David Jorda Sanchisvs Marco Cecchinato

Valentin Royer vs Ryan Seggerman



Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich vs Borna Coric (Non prima 3:00)



Il match deve ancora iniziare

Federico Coria vs Francesco Maestrelli (Non prima 5:30)



Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier vs Fabio Fognini (Non prima 8:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 10:00

Alexander Weis vs Blake Mott



ATP Sassuolo Alexander Weis [4] Alexander Weis [4] 15 6 2 4 Blake Mott [7] • Blake Mott [7] 30 2 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Mott 0-15 15-15 30-15 4-2 A. Weis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Mott 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Weis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 B. Mott 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Weis 0-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 B. Mott 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Weis 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-5 → 2-6 B. Mott 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Weis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 B. Mott 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Weis 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-3 → 1-3 B. Mott 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Weis 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 B. Mott 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Weis 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 B. Mott 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 A. Weis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Mott 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Weis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Mott 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Weis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Mott 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Federico Agustin Gomez vs Riccardo Bonadio



Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee vs Egor Gerasimov



Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino vs Tristan Boyer (Non prima 5:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 10:00

Martin Klizan vs Luka Mikrut



ATP Sassuolo Martin Klizan • Martin Klizan 0 6 6 0 Luka Mikrut [9] Luka Mikrut [9] 0 2 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Klizan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 L. Mikrut 0-15 0-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Mikrut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Klizan 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Mikrut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Mikrut 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Mikrut 15-0 15-15 15-30 30-30 0-2 → 0-3 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Mikrut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Mikrut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-1 → 5-2 M. Klizan 0-15 df 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Mikrut 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Mikrut 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Mikrut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Guido Andreozzi vs Blake Ellis



Il match deve ancora iniziare

Challenger Blois 🇫🇷 (Francia) – 1° Turno e TD Qualificazione e 1° Turno Md, terra battuta

ATP Blois Isaac Lhomond • Isaac Lhomond 0 3 5 Blake Bayldon Blake Bayldon 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Lhomond 5-5 B. Bayldon 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 I. Lhomond 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Bayldon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 I. Lhomond 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 B. Bayldon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Lhomond 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Bayldon 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Lhomond 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Bayldon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-A A-40 1-0 → 1-1 I. Lhomond 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bayldon 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 I. Lhomond 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Bayldon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 I. Lhomond 0-15 df 15-15 15-40 30-40 2-3 → 2-4 B. Bayldon 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Lhomond 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 B. Bayldon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Lhomond 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Bayldon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [WC] Isaac Lhomondvs [Alt] Blake Bayldon

2. [Alt] Rubin Statham vs [10] Norbert Gombos



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Daniel Merida vs [Alt] Maxence Beauge



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Edas Butvilas OR [WC] Thomas Setodji vs [Alt] Rubin Statham OR [10] Norbert Gombos (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Arthur Gea vs [WC] Thomas Faurel (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Alexey Zakharov vs [Alt] Lucas Bouquet



ATP Blois Alexey Zakharov [6] Alexey Zakharov [6] 4 6 3 Lucas Bouquet Lucas Bouquet 6 0 6 Vincitore: Bouquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Bouquet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Zakharov 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 L. Bouquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Bouquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Zakharov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Bouquet 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Zakharov 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 L. Bouquet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 A. Zakharov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 L. Bouquet 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Bouquet 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zakharov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Bouquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Zakharov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Bouquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Bouquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Alt] Thomas Fancutt vs [Alt] Siddhant Banthia



ATP Blois Thomas Fancutt • Thomas Fancutt 15 6 5 0 Siddhant Banthia Siddhant Banthia 30 3 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Fancutt 15-0 ace 15-15 15-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Banthia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 T. Fancutt 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 S. Banthia 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 5-5 T. Fancutt 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 4-4 → 4-5 S. Banthia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Fancutt 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Banthia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fancutt 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Banthia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fancutt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Banthia 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fancutt 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Banthia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 T. Fancutt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Banthia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 T. Fancutt 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 S. Banthia 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 T. Fancutt 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Banthia 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 T. Fancutt 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Banthia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Florent Bax vs [9] Michael Zheng



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Alexey Zakharov OR [Alt] Lucas Bouquet vs [WC] Isaac Lhomond OR [Alt] Blake Bayldon (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Martin Landaluce vs [2] Clement Tabur (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Evgeny Karlovskiy vs Oliver Ojakaar



ATP Blois Evgeny Karlovskiy [4] Evgeny Karlovskiy [4] 3 6 6 Oliver Ojakaar Oliver Ojakaar 6 4 3 Vincitore: Karlovskiy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 O. Ojakaar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 O. Ojakaar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 O. Ojakaar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 O. Ojakaar 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 E. Karlovskiy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Ojakaar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 O. Ojakaar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 O. Ojakaar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-1 → 3-2 O. Ojakaar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 O. Ojakaar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Ojakaar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 O. Ojakaar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 O. Ojakaar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Karlovskiy 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O. Ojakaar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Ojakaar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [5] Federico Iannaccone vs [WC] Antoine Ghibaudo



ATP Blois Federico Iannaccone [5] • Federico Iannaccone [5] 0 3 Antoine Ghibaudo Antoine Ghibaudo 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Iannaccone 3-4 A. Ghibaudo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Ghibaudo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Iannaccone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Ghibaudo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Iannaccone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Ghibaudo 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. [2] Rodrigo Pacheco Mendez vs Luca Potenza



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Federico Iannaccone OR [WC] Antoine Ghibaudo vs [Alt] Thomas Fancutt OR [Alt] Siddhant Banthia (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [2] Rodrigo Pacheco Mendez OR Luca Potenza vs [WC] Paul Inchauspe OR [7] Jacopo Berrettini (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Peter Benjamin Privara vs [11] Andrea Guerrieri



ATP Blois Peter Benjamin Privara • Peter Benjamin Privara 0 7 2 Andrea Guerrieri [11] Andrea Guerrieri [11] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Benjamin Privara 2-3 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Benjamin Privara 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Benjamin Privara 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 6-5 → 6-6 P. Benjamin Privara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Benjamin Privara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 P. Benjamin Privara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Benjamin Privara 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Guerrieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Benjamin Privara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Benjamin Privara 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Edas Butvilas vs [WC] Thomas Setodji



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Paul Inchauspe vs [7] Jacopo Berrettini



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Evgeny Karlovskiy OR Oliver Ojakaar vs Peter Benjamin Privara OR [11] Andrea Guerrieri (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Daniel Merida OR [Alt] Maxence Beauge vs Florent Bax OR [9] Michael Zheng (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Challenger Poznan 🇵🇱 (Polonia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Poznan Gastao Elias [6] Gastao Elias [6] 6 6 Lorenzo Carboni Lorenzo Carboni 0 1 Vincitore: Elias Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Elias 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Carboni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 L. Carboni 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 G. Elias 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Carboni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Carboni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 G. Elias 15-0 15-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Carboni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Carboni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 G. Elias 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Gastao Eliasvs Lorenzo Carboni

Alexandru Jecan vs Daniel Michalski



ATP Poznan Alexandru Jecan Alexandru Jecan 15 1 Daniel Michalski [7] • Daniel Michalski [7] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 A. Jecan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Rudolf Molleker vs Filip Cristian Jianu



Il match deve ancora iniziare

Albert Ramos-Vinolas vs Maks Kasnikowski (Non prima 5:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 10:30

Timo Stodder vs Matthew Dellavedova



ATP Poznan Timo Stodder [5] • Timo Stodder [5] 15 4 6 0 Matthew Dellavedova [10] Matthew Dellavedova [10] 0 6 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Stodder 15-0 0-1 M. Dellavedova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Stodder 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Dellavedova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 T. Stodder 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Dellavedova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Stodder 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 M. Dellavedova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Stodder 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Dellavedova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Stodder 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Dellavedova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Stodder 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Dellavedova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 T. Stodder 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Dellavedova 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Stodder 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Dellavedova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Stodder 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Matej Dodig vs Mateus Alves (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina vs Timofey Skatov



Il match deve ancora iniziare

Giovanni Fonio vs Toby Kodat



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – ore 10:30

James McCabe vs Daniel Dutra da Silva



ATP Poznan James McCabe [3] James McCabe [3] 0 0 0 Daniel Dutra da Silva [8] • Daniel Dutra da Silva [8] 0 6 4 Vincitore: Dutra da Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Dutra da Silva 0-4 J. McCabe 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 D. Dutra da Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. McCabe 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. McCabe 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 J. McCabe 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

JiSung Nam vs Hynek Barton (Non prima 12:00)



ATP Poznan JiSung Nam JiSung Nam 0 0 Hynek Barton Hynek Barton 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Samuel Vincent Ruggeri vs Rio Noguchi



Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz vs Gianluca Mager



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [4] David Goffinvs Jurij Rodionov

2. Felipe Meligeni Alves vs [2] Lloyd Harris



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Ryan Peniston vs Lukas Klein



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Arthur Fery vs Duje Ajdukovic



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Benjamin Bonzi vs [Q] Denis Kudla



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Nicolas Barrientos / Francisco Cabral vs Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Felix Gill vs Dominic Stricker



Il match deve ancora iniziare

2. Terence Atmane vs [5] Cristian Garin



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Stefano Napolitano vs Coleman Wong



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Gabriel Diallo vs Titouan Droguet



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Evan King / Reese Stalder vs Tomas Barrios Vera / Cristian Garin (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Beibit Zhukayev vs Radu Albot



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Maxime Cressy vs [7] Zachary Svajda



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Ulises Blanchvs [8] Dali Blanch

2. [6] Jose Pereira vs [12] Emile Hudd



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Nicolas Alvarez vs [2] Murkel Dellien (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Raul Garcia vs Garrett Johns



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 13:00)

1. [2] Guido Ivan Justo vs [WC] Marcos Lee Chan Baratau



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Franco Ribero vs [7] Diego Augusto Barreto Sanchez



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Alvaro Guillen Meza vs [Alt] Adria Soriano Barrera (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Emilio Gomez vs [3] Andrea Collarini



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 13:00)

1. Bautista Vilicich vs [Alt] Noah Schachter



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Leonardo Aboian vs [9] Wilson Leite



Il match deve ancora iniziare

3. Gonzalo Villanueva vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Facundo Mena vs [Alt] Nicolas Zanellato



Il match deve ancora iniziare