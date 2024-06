Challenger Sassuolo, Blois, Poznan, Ilkley e Santa Cruz 2: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE)

Challenger Sassuolo 🇮🇹 (Italia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Sassuolo Raul Brancaccio [5] Raul Brancaccio [5] 1 3 Martin Klizan Martin Klizan 6 6 Vincitore: Klizan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Brancaccio 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 R. Brancaccio 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Klizan 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 3-3 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Brancaccio 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-5 → 1-6 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-4 → 1-5 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Klizan 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-2 → 1-2 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Marco Cecchinato vs Nino Serdarusic



ATP Sassuolo Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Nino Serdarusic [12] Nino Serdarusic [12] 3 3 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 N. Serdarusic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Cecchinato 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df df 3-3 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-2 → 3-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Federico Bondioli vs Riccardo Bonadio



ATP Sassuolo Federico Bondioli • Federico Bondioli 0 0 Riccardo Bonadio [8] Riccardo Bonadio [8] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Bondioli 0-15 0-30 df 0-1 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ryan Seggerman vs Alessandro Giannessi



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 10:00

Alexander Weis vs Gabriele Piraino



ATP Sassuolo Alexander Weis [4] Alexander Weis [4] 6 6 Gabriele Piraino Gabriele Piraino 2 2 Vincitore: Weis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Weis 15-0 30-0 5-2 → 6-2 G. Piraino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Weis 15-0 15-15 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 G. Piraino 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 A. Weis 0-15 15-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 G. Piraino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Weis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 G. Piraino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Weis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 G. Piraino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Weis 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Piraino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Weis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 G. Piraino 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 A. Weis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Piraino 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

David Jorda Sanchis vs Carlo Alberto Caniato



ATP Sassuolo David Jorda Sanchis [6] David Jorda Sanchis [6] 6 6 Carlo Alberto Caniato Carlo Alberto Caniato 2 1 Vincitore: Jorda Sanchis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Jorda Sanchis 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 C. Alberto Caniato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Alberto Caniato 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 D. Jorda Sanchis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Alberto Caniato 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Jorda Sanchis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alberto Caniato 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Alberto Caniato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Jorda Sanchis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-0 → 4-1 C. Alberto Caniato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Alberto Caniato 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Federico Gaio vs Blake Ellis



ATP Sassuolo Federico Gaio • Federico Gaio 30 3 Blake Ellis [11] Blake Ellis [11] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Gaio 15-0 30-0 3-4 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 B. Ellis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 2-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 B. Ellis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Valentin Royer vs Gianluca Cadenasso



Il match deve ancora iniziare

ATP Sassuolo Luca Castagnola Luca Castagnola 2 6 Luka Mikrut [9] Luka Mikrut [9] 6 7 Vincitore: Mikrut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Castagnola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Mikrut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Castagnola 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Mikrut 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 L. Castagnola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Mikrut 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 L. Castagnola 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Mikrut 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 L. Castagnola 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Mikrut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Castagnola 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 L. Mikrut 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Castagnola 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Mikrut 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 L. Castagnola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 L. Mikrut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Castagnola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Mikrut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Castagnola 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Mikrut 0-15 df 15-15 30-15 0-0 → 0-1

Alexey Vatutin vs Blake Mott



ATP Sassuolo Alexey Vatutin • Alexey Vatutin 0 6 2 Blake Mott [7] Blake Mott [7] 30 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vatutin 0-15 0-30 2-3 B. Mott 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 B. Mott 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 B. Mott 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Mott 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Vatutin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Mott 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 B. Mott 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Mott 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Vatutin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Mott 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Federico Agustin Gomez vs Luca Giacomini



Il match deve ancora iniziare

Guido Andreozzi vs Samuele Pieri



Il match deve ancora iniziare

Challenger Blois 🇫🇷 (Francia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Blois Isaac Lhomond • Isaac Lhomond 0 3 3 Blake Bayldon Blake Bayldon 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Lhomond 3-3 B. Bayldon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Lhomond 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Bayldon 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Lhomond 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Bayldon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-A A-40 1-0 → 1-1 I. Lhomond 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bayldon 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 I. Lhomond 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Bayldon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 I. Lhomond 0-15 df 15-15 15-40 30-40 2-3 → 2-4 B. Bayldon 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Lhomond 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 B. Bayldon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Lhomond 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Bayldon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Daniel Merida vs [Alt] Maxence Beauge



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Federico Iannaccone vs [WC] Antoine Ghibaudo



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Rubin Statham vs [10] Norbert Gombos



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Alexey Zakharov vs [Alt] Lucas Bouquet



ATP Blois Alexey Zakharov [6] Alexey Zakharov [6] 0 4 6 3 Lucas Bouquet • Lucas Bouquet 0 6 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Bouquet 3-5 A. Zakharov 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 L. Bouquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Bouquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Zakharov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Bouquet 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Zakharov 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 L. Bouquet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 A. Zakharov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 L. Bouquet 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Bouquet 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zakharov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Bouquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Zakharov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Bouquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Bouquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Florent Bax vs [9] Michael Zheng



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Thomas Fancutt vs [12] Antoine Hoang



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Paul Inchauspe vs [7] Jacopo Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Evgeny Karlovskiy vs Oliver Ojakaar



ATP Blois Evgeny Karlovskiy [4] • Evgeny Karlovskiy [4] 0 3 6 0 Oliver Ojakaar Oliver Ojakaar 0 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Karlovskiy 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Ojakaar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 O. Ojakaar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 O. Ojakaar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-1 → 3-2 O. Ojakaar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 O. Ojakaar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Ojakaar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 O. Ojakaar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 O. Ojakaar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Karlovskiy 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O. Ojakaar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Ojakaar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Peter Benjamin Privara vs [11] Andrea Guerrieri



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Rodrigo Pacheco Mendez vs Luca Potenza



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Edas Butvilas vs [WC] Thomas Setodji



Il match deve ancora iniziare

Challenger Poznan 🇵🇱 (Polonia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Poznan James McCabe [3] James McCabe [3] 1 6 7 Martyn Pawelski Martyn Pawelski 6 3 6 Vincitore: McCabe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 J. McCabe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Pawelski 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 J. McCabe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Pawelski 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 J. McCabe 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Pawelski 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 J. McCabe 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Pawelski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Pawelski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. McCabe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Pawelski 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. McCabe 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 M. Pawelski 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Pawelski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Pawelski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. McCabe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Pawelski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Pawelski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 M. Pawelski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 J. McCabe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Pawelski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 J. McCabe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Pawelski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Gastao Elias vs Aleksander Blus



ATP Poznan Gastao Elias [6] • Gastao Elias [6] 15 0 Aleksander Blus Aleksander Blus 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Elias 15-0 0-0

Sebastian Gima vs Daniel Michalski



Il match deve ancora iniziare

Fryderyk Lechno-Wasiutynski vs Mateus Alves



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 10:30

Timo Stodder vs Robert Strombachs



ATP Poznan Timo Stodder [5] Timo Stodder [5] 6 6 Robert Strombachs Robert Strombachs 3 1 Vincitore: Stodder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Strombachs 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-1 → 6-1 T. Stodder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-0 → 5-1 R. Strombachs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-40 ace 40-A df 4-0 → 5-0 T. Stodder 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 T. Stodder 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Stodder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Strombachs 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 T. Stodder 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Strombachs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 T. Stodder 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Stodder 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Strombachs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Stodder 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Lorenzo Carboni vs Yanki Erel



ATP Poznan Lorenzo Carboni Lorenzo Carboni 6 6 Yanki Erel [9] Yanki Erel [9] 4 4 Vincitore: Carboni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Carboni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Erel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Carboni 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Erel 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Carboni 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 Y. Erel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Carboni 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Erel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Carboni 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Erel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Carboni 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 Y. Erel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Carboni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Y. Erel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Carboni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Erel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Carboni 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-0 → 3-1 Y. Erel 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 L. Carboni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Erel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Hynek Barton vs Stefan Popovic



ATP Poznan Hynek Barton Hynek Barton 0 0 Stefan Popovic [12] Stefan Popovic [12] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Orlando Luz vs Marcel Zielinski



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – ore 10:30

Michael Agwi vs Daniel Dutra da Silva



ATP Poznan Michael Agwi Michael Agwi 6 4 Daniel Dutra da Silva [8] Daniel Dutra da Silva [8] 7 6 Vincitore: Dutra da Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Dutra da Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Agwi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Agwi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Agwi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Agwi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Agwi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 df 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Agwi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Agwi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Dutra da Silva 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Agwi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Agwi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Agwi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Agwi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Dutra da Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Saba Purtseladze vs Matthew Dellavedova



ATP Poznan Saba Purtseladze • Saba Purtseladze 30 5 Matthew Dellavedova [10] Matthew Dellavedova [10] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Purtseladze 15-0 ace 30-0 5-2 M. Dellavedova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Purtseladze 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 M. Dellavedova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Purtseladze 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Dellavedova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Purtseladze 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Dellavedova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

Sebastian Fanselow vs JiSung Nam



Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig vs Oleksii Krutykh



Il match deve ancora iniziare

ATP Ilkley George Loffhagen George Loffhagen 0 2 Denis Kudla [12] • Denis Kudla [12] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Kudla 2-4 G. Loffhagen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-4 → 2-4 D. Kudla 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 G. Loffhagen 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 D. Kudla 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Loffhagen 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 ace 30-0 30-15 ace 0-0 → 0-1

2. [WC] Aidan McHugh vs [11] Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Gabriel Diallo vs [10] Matteo Martineau



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Patrick Kypson OR Tristan Schoolkate vs [WC] Jay Clarke OR [7] Benjamin Bonzi



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jay Clarke vs [7] Benjamin Bonzi



ATP Ilkley Jay Clarke Jay Clarke 0 2 Benjamin Bonzi [7] • Benjamin Bonzi [7] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Bonzi 2-3 J. Clarke 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Clarke 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Shintaro Mochizuki vs Maxime Cressy



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Tomas Barrios Vera vs [8] Alejandro Moro Canas



Il match deve ancora iniziare

4. [6/Alt] Leandro Riedi OR [Alt] Omar Jasika vs [WC] George Loffhagen OR [12] Denis Kudla



Il match deve ancora iniziare

Show Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Patrick Kypson vs Tristan Schoolkate



ATP Ilkley Patrick Kypson [2] Patrick Kypson [2] 40 3 Tristan Schoolkate • Tristan Schoolkate 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 3-0 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [6/Alt] Leandro Riedi vs [Alt] Omar Jasika



Il match deve ancora iniziare

3. Joris De Loore vs Beibit Zhukayev



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Shintaro Mochizuki OR Maxime Cressy vs [WC] Aidan McHugh OR [11] Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

2. [3] Harrison Adams vs Bautista Vilicich



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Esteban Davila vs [7] Diego Augusto Barreto Sanchez



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Iker Mateo Dellien Velasco vs [12] Emile Hudd



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 13:00)

1. [1] Ulises Blanch vs [Alt] Aleksandr Lobanov



Il match deve ancora iniziare

2. Juan Sebastian Gomez vs [8] Dali Blanch



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Tomas Farjat vs [Alt] Franco Ribero



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Jose Pereira vs [Alt] Daniel Antonio Nunez



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 13:00)

1. [WC] Marcos Lee Chan Baratau vs [10] Igor Gimenez



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Noah Schachter vs [11] Mateo Barreiros Reyes



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Leonardo Aboian vs [WC] Federico Gaston Gonzalez Benitez



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Ignacio Carou vs [9] Wilson Leite



Il match deve ancora iniziare