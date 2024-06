Sinner si prepara all’erba: “La cosa più difficile è trovare gli appoggi giusti”

Jannik Sinner si prepara sull’erba di Halle pronto a debuttare da n.1 del mondo in competizione. Sarà tutto molto diverso dal solito quest’anno: due eventi sui prati (dopo Halle ci sarà ovviamente Wimbledon), quindi si resta in Europa e torna sul rosso per preparare il torneo Olimpico. Jannik ha parlato al sito ufficiale ATP, raccontando le sue sensazioni e raccontando anche la sua piccola esperienza in campo con Federer, suo idolo insieme a Seppi e mai affrontato in torneo.

“Sarebbe davvero speciale vincere qui, perché non ci sono molti tornei su erba durante tutto l’anno” confessa Sinner. “Gioco solo qui e a Wimbledon, quindi ho solo due possibilità quest’anno. Ma nel complesso, è fantastico essere tornato sull’erba”.

È poco il tempo per adattarsi alla più antica superficie di gioco, veloce e totalmente diversa per il rimbalzo. Quel che più preoccupa Jannik tuttavia sono gli spostamenti, il suo focus passando dalla terra ai prati è sui piedi: “Qua è molto diverso. I primi giorni devi fare i attenzione ai movimenti sull’erba ed è difficile, soprattutto quando giochi il primo turno contro giocatori che hanno già giocato un torneo sull’erba. Hanno un po’ più feeling. Ad Halle hanno creduto in me, mi hanno dato una wild card anni fa, quindi sono felice di essere tornato qui e spero di poter mostrare del buon tennis fin dall’inizio.”

Tallon Grieskpoor all’esordio, tennista non banale da affrontare: “Gioca bene sull’erba. Serve bene ed è bravo nel gioco di volo. Sarà una partita molto difficile, ma non vedo l’ora di giocare. Sarà un buon test per me, la mia prima partita, mi aiuterà a vedere quale è il mio livello in tutto”.

Il discorso vira su Federer, il più vincente a Wimbledon e fortissimo anche ad Halle. Jannik non dimenticherà mai quando ebbe la prima opportunità di giocare, in allenamento, contro lo svizzero. “Ricordo che Luthi mi fermò sui gradini dell’hotel e mi chiese se potevo scaldarmi con Federer per la sua partita. Ho detto: ‘Certo che sì’. È stata una sensazione molto bella, davvero speciale. Non ho mai avuto la possibilità di giocare contro Roger in una partita ufficiale, e questo è qualcosa che mi mancherà sempre, ma ricordo gli allenamenti con lui. Non ne ho fatti molti ma sono state bellissime esperienze e mi ha dato consigli importanti, soprattutto aspetti mentali. Cosa mi ha detto? Varie cose, ha sottolineato l’importanza di affrontare il gioco con divertimento di continuare a lavorare duro. È stato indimenticabile condividere il campo con lui” conclude Sinner.

Mario Cecchi