ATP-WTA 250 s-Hertogenbosch, ATP 250 Stoccarda, WTA 250 Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Matteo Berrettini nella finale del torneo ATP 250 di Stoccarda (LIVE)

ATP e WTA 250 S-Hertogenbosch 🇳🇱 – Semifinali e Finali, erba

WTA 'S-Hertogenbosch Ekaterina Alexandrova [3] • Ekaterina Alexandrova [3] 0 3 7 0 Liudmila Samsonova [2] Liudmila Samsonova [2] 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 6-0* 6-1* 6-6 → 7-6 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [3] Ekaterina Alexandrova vs [2] Liudmila Samsonova

2. [1] Alex de Minaur vs [7] Sebastian Korda (non prima ore: 12:00) F



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Bianca Andreescu vs E. Alexandrova or L. Samsonova (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Ingrid Neel/ Bibiane Schoofsvs Tereza Mihalikova/ Olivia Nicholls

ATP 250 Stoccarda 🇩🇪 – Finali, erba

Il match deve ancora iniziare

1. Rafael Matos/ Marcelo Melovs Julian Cash/ Robert Galloway

2. [6] Jack Draper vs [PR] Matteo Berrettini (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(6) Karolina Pliskovavs Diane Parry

(3) Katie Boulter vs Emma Raducanu



WTA Nottingham Katie Boulter [3] • Katie Boulter [3] 0 6 0 Emma Raducanu Emma Raducanu 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Katie Boulter 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 7-8* 8*-8 8*-9 9-9* 10-9* 10*-10 10*-11 11-11* 11-12* 12*-12 13*-12 13-13* 13-14* 6-6 → 6-7 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

vs



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Valencia 🇪🇸 – Finali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Angelica Moratelli/ Renata Zarazuavs (2) Katarzyna Piter/ (2) Fanny Stollar

(1) Viktoriya Tomova vs Ann Li Non prima 18:00



Il match deve ancora iniziare