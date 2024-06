Draper rimonta un set a Berrettini, vince il primo titolo in carriera a Stoccarda (sintesi video della finale)

Sfuma il sogno “tripletta” per Matteo Berrettini sull’erba dell’ATP 250 di Stoccarda. L’azzurro disputa una buona partita ma è sconfitto in rimonta da Jack Draper, 3-6 7-6(5) 6-4 lo score conclusivo a favore del britannico che a 22 anni vince il suo primo torneo sul tour maggiore e ottiene il proprio best ranking (n.30). Il match è stato molto combattuto, dominato dai servizi e girato su pochi punti, davvero ben giocati da Draper in particolare nella stretta finale del secondo set. Il rammarico per Berrettini viene dall’essere stato davvero vicino al successo: ha avuto due palle break sul 5 pari del secondo set, che gli avrebbero consentito di servire per chiudere (e visto il suo rendimento alla battuta, molto probabilmente ce l’avrebbe fatta), e soprattutto sul 5 punti pari nel tiebreak, dove Jack ha rischiato una gran risposta vincente sulla seconda di servizio di Matteo e si è preso il vantaggio nel momento decisivo. Amarezza per Matteo, ma è corretto guardare il bicchiere assolutamente come mezzo pieno. Ha giocato per tutta la settimana un buon tennis sia dal punto di vista tecnico che fisico, al rientro dopo l’ennesimo stop, crescendo di condizione nella settimana tedesca e soprattutto non accusando ulteriori fastidi. Ottiene punti importanti che lo portano al n.65 del ranking, e match sulle gambe e nel braccio lo lanciano verso un Wimbledon che speriamo possa giocare da assoluto protagonista.

L’equilibro nel match si nota anche dai numeri di fine partita: pressoché identici al servizio, per palle break ed efficacia in risposta. Matteo ha avuto una chance di break in più, ma non può rimproverarsi molto perché ha giocato tutto il match in modo assai lucido come tattica, facendo il possibile per tenere fermo un avversario in grande condizione e fiducia. Nel primo set è stato prontissimo a sfruttare l’unico passaggio a vuoto di Jack, un game con due doppi falli, strappando l’allungo che si è rivelato decisivo. Terribilmente serrato il secondo set, dove Draper è cresciuto nella fiducia in risposta e nella precisione col rovescio, colpo con il quale ha spesso trovato accelerazioni davvero importanti. È diventato sempre più solido nei suoi game e più aggressivo in risposta, tanto che Berrettini si è dovuto aggrappare al suo servizio per annullare due set point sul 5-4.

Draper è stato molto bravo dal secondo set a mettere più pressione a Berrettini, prendendosi rischi importanti e scegliendo di giocare più spesso contro il diritto dell’azzurro, visto che ha sofferto il taglio deciso col back di rovescio. Da sinistra infatti il romano ha colpito molti back assai profondi e incisivi che hanno messo in grossa difficoltà il mancino; per questo Jack ha rischiato sfidando il diritto potente di Matteo, l’ha fatto con palle molto veloci e sulla destra, costringendo il nostro a correre verso destra e sbracciare con poco margine. Ma la vittoria Draper se l’è presa con la risposta, nel tiebreak del secondo, e nel game che gli ha fruttato il break decisivo: impatti potenti, con la giusta posizione, né così lontano, né così vicino. In quel gioco Berrettini ha iniziato male con un doppio fallo, non ci voleva perché è stato una sorta di segnale di “go” per il rivale, ha fiutato il momento ed è salitao in cattedra, con alcuni impatti davvero perfetti per potenza e precisione. Una volta in vantaggio, Draper non ha concesso nulla, ha giocato con estrema precisione al servizio ed è andato a prendersi tutti i punti, pure con alcuni serve and volley ben eseguiti soprattutto per mettere pressione a Berrettini e non consentirgli di gestire lo scambio col back di rovescio. Davvero oggi i meriti di Draper sono assolutamente superiori alle carenze di Berrettini. E nello sport, quando l’avversario gioca bene i punti importanti, non puoi che applaudirlo.

Non c’è molto che si possa rimproverare a Berrettini. Forse l’unico punto – e si parla di un punto! – è stata la prima palla break sul 15-40 del 5 pari, dove una seconda di battuta di Draper è stata sì carica di spin ma non ingestibile… Berrettini giustamente l’ha affrontata con una posizione aggressiva, si è buttato sulla palla per entrare forte, ma la rotazione non è riuscita a gestirla. Del resto per buona parte dell’incontro è stato assai efficace col rovescio, anche in risposta, quindi è stato un rischio onesto. Non è andata. Semmai è bene sottolineare come in tutta la settimana, finale inclusa, Matteo ha servito piuttosto bene, ha risposto con buona continuità e il rovescio è forse il colpo che più ha impressionato. Benissimo il back, arma tattica sublime per ribaltare l’inezia a suo favore e pure scendere a rete col classico taglio sotto d’antan; ma anche l’accelerazione coperta, in spinta, ha funzionato piuttosto bene, figlia di un buona reattività complessiva che gli ha permesso di giocare con buon equilibrio. Berrettini non alza il nono titolo in carriera e terzo a Stoccarda, ma chiude una settimana molto importante. Avanti tutta, c’è ancora parecchia erba da esplorare tra Halle e Wimbledon. E un Matteo sano e in buona condizione è avversario scomodissimo per tutti.

Marco Mazzoni

La cronaca

Berrettini inizia la sua terza finale a Stoccarda al servizio. Scatta bene dai blocchi, il braccio è subito “caldo” al servizio, game vinto a zero. Anche Draper mette subito in mostra il pezzo forte del suo repertorio, necessario per tenere fermo un Matteo molto deciso ad entrare in campo. Vince due punti in risposta il romano, ma non basta 1 pari. La curva mancina da sinistra di Jack è molto insidiosa. La prima scossa del match arriva nel quarto game, sul 2-1 Berrettini. Draper inizia il game con un Ace, poi poi sbaglia col diritto su di una risposta cross di rovescio ottima di Matteo, angolo strettissimo. Il terzo punto è un doppio fallo, 15-30. Fantastico Berrettini, tatticamente perfetto: risposta profonda, back di rovescio che schizza via, quindi si gira sul diritto da sinistra e spacca lo scambio. 15-40 e due palle break! Altro doppio fallo di Draper, disastro tecnico alla battuta che gli costa il BREAK, 3-1 Matteo avanti. Berrettini da “giocatore” vero approfitta della chance, gioca molto profondo con i suoi drive e attacca appena possibile, forte nella copertura della rete. Un Ace lo porta 30-15, sbaglia una volée ma il diritto fa le “buche per terra” tanto è pesante. 4-1, vantaggio consolidato. Domina il ritmo di gioco l’italiano, passando dalla bordata a tutta ai tagli che mandando in bambola i riferimenti del britannico. Jack per sua fortuna ritrova la prima di battuta, torna a vincere un game sul 4-2. Berrettini inizia il game #7 con una brutta volée non così difficile, spinta con troppa foga, poi un doppio fallo. Si ritrova sotto 0-30, per la prima volta in difficoltà. Si cava dal buco l’azzurro lavorando bene tra back di rovescio e poi affondo col diritto, eccellente l’inside out e il pugno a sottolineare il momento. Segue una bordata a 217 km/h e poi un lob lungo. Vantaggi per la prima volta del match. Col servizio Matteo sale 5-2, chiudendo di forza il game più complicato. Draper resta in scia, 3-5, Berrettini serve per il primo set. Jack attacca con coraggio dalla risposta e strappa il primo punto, poi la sale in cattedra la battuta di Matteo, incluso il quinto e poi il sesto Ace del match. 40-15, Due Set Point! Altro Ace, si alza la nuvola di gesso. Ingiocabile Matteo, bravissimo a chiudere 6-3 in 31 minuti. Numeri al servizio meno eccellenti rispetto ai due match precedenti, ma quanto basta, senza alcuna palla break concessa e la sua solita bravura nel capitalizzare in risposta il momento “no” del rivale.

Draper scatta alla battuta nel secondo set. Apre al massimo l’angolo per spostare Berrettini, cercando forse meno potenza ma più rotazione. A 30 vince il game, può fare corsa di testa. Gioca con braccio più sciolto il britannico, sul 40-30 arriva lo scambio più duro del match, grandissimo ritmo, chiuso da Jack con una spalla di diritto pesantissima. Si aggrappa al servizio Matteo, Ace, poi chiusura con una doppia volée (non perfetta la prima, comoda la seconda). 1 pari, bel game vinto da Berrettini, vista l’aggressività di Draper. Il set scorre via rapido sui game di battuta senza scossoni e il britannico molto solido alla battuta, in risposta entrambi non riescono ad incidere. Matteo alterna botte di battuta a tutta a tagli, cercando di non dare punti di riferimento alla risposta di Draper, con ottimi risultati. Con l’Ace n.11, Berrettini impatta lo score sul 4 pari, si entra nella fase “calda”. Regge benissimo la pressione Draper, game a zero, di fatto impossibile rispondere. 5-4. Matteo è il primo a sbagliare nello scambio che apre il game, 0-15, e poi la prima palla non entra. Funziona invece benissimo il diritto dal centro, pallata inside out giocata con potenza e controllo, grande esecuzione. La prima palla non entra, momento non facile, anche perché Draper entra a tutta in risposta, 30 pari. Non si fida a sfondare col diritto Matteo, ed è il primo a sbagliare in scambio. 30-40, prima palla break concessa da Berrettini, ed è anche Set Point. Finalmente la prima palla torna, e la musica cambia. Annulla il set point, quindi un Ace. Jack non molla, tira una risposta clamorosa col diritto, imprendibile. Bravissimo il britannico a gestire sia la velocità in scambio in recupero che un tocco di rovescio fantastico. Gran punto, gli vale il secondo set point! Matteo trova un’altra prima palla salvifica. 5 pari, salva il game più complicato del match Berrettini, gran livello adesso. Matteo trova un tocco eccezionale sul 15 pari, un back di rovescio giocato da lontanissimo che sorprende Draper, passandolo. 15-30. Berrettini trova una riga e pure un rimbalzo storto in recupero, Draper sbaglia e lo score segna 15-40, due palle break per l’azzurro! Non va la prima di Jack, è teso… ma trova una seconda palla carica di spin, che sorprende la risposta di Matteo, uscita malamente dalle corde. Annulla la seconda palla con un Ace esterno di misura, non veloce ma angolatissimo. Con un serve and volley perfetto, Draper avanti 6-5. Il set si decide al tiebreak. Jack inizia con una smorzata perfetta, dopo alcune accelerazioni a tutta, bravo. 1-0. Serve bene Matteo, 2-1. Berrettini strappa il primo punto in risposta grazie ad un diritto un po’ troppo statico di Draper, cerca poco la palla e affossa in rete. 3-2 e servizio per Matteo, che però sbaglia col diritto sotto la risposta profondissima del rivale. 3 pari. Tira un gran passante di diritto il romano su di un attacco un po’ centrale del rivale, 4 punti a 3. Uff!?! Esce di un niente il passante seguente in corsa di Berrettini, era una gran giocata, 4 pari, poi splendido tocco smorzato di rovescio, manualità da campione. 5 punti a 4 Draper. Bordata al T, 5 pari. Arriva il punto decisivo… cerca l’Ace al centro, ma esce… serve una seconda un po’ troppo centrale e Jack non si fa pregare, rischia e trova la risposta vincente. 6-5, Set point per il Brit, che chiude con un S&V ottimo. Davvero bravo Draper, 7 punti a 5, si va al terzo.

Terzo set, Berrettini to serve. Ottimo game a zero. Anche Draper riparte forte, 1 pari. Il match si allunga, importante per l’azzurro vincere game molto rapidi, forte di un servizio in ritmo (2-1). Praticamente non si scambia, massimo tre colpi in questa fase del match, che corre sui binari della battuta, fino al 3-2 Berrettini. Draper sparacchia un diritto malamente, poi Jack aggredisce con tempi errati una palla più corta e bassa di Matteo. 0-30. Berrettini non sfrutta la chance sbagliando un rovescio non impossibile, ma forza il game ai vantaggi con un attacco perentorio col back, la palla quasi non salta tanto è tagliata. Stranissima scelta di Draper, si blocca sul rovescio e cerca una palla corta che quasi non arriva a rete… palla BREAK Berrettini. Se la gioca con classe Draper, serve and volley perfetto, li ha scelti in modo chirurgico, sfruttando sempre l’effetto sorpresa. 3 pari. Matteo inizia male il settimo game, doppio fallo, poi subisce la solida risposta di rovescio di Draper nel quarto punto, per il 30 pari. Jack trova un rovescio cross che pizzica un millimetro di riga, attenzione c’è palla break per il britannico. Berrettini spara la prima palla in rete… Niente, molto bravo fin dalla risposta Jack, apre l’angolo, fa correre Matteo e lo infila con un rovescio cross d’attacco perfetto. BREAK Draper, avanti 4-3 e servizio. E che servizio… non lascia scampo all’azzurro, vola 5-3 con un parziale micidiale di 11 punti a 2. Buon game, resta a contatto sul 4-5, ora Jack serve per il titolo. Si gioca ogni punto con grande aggressività, scegliendo anche il S&V sulla seconda palla pur di non lasciare al rivale l’iniziativa. Con un ottimo tocco nei pressi del net, strappa il punto del 40-0, 3 Championship Point Draper. Basta il primo ACE! Vince il britannico, con merito, bravo a giocare bene le fasi decisive. Peccato per Matteo, è arrivato a due punti dal titolo sul 5 pari del tiebreak del secondo set, ma lì è salito in cattedra il britannico, nuovo campione sul tour ATP. Resta ottima la settimana per il rientrante Berrettini.

ATP Stuttgart Jack Draper [6] Jack Draper [6] 3 7 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 4 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Draper 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Draper 15-0 ace 30-0 ace ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 J. Draper 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 J. Draper 15-0 30-0 ace 2-5 → 3-5 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Draper 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1