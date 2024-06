Challenger Santa Cruz De La Sierra 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Santa Cruz De La Sierra 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Cerundolo, Juan Manuel vs Midon, Lautaro

(SE) Boscardin Dias, Pedro vs Qualifier

Casanova, Hernan vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Aboian, Valerio vs (6) Sakamoto, Pedro

(4) Habib, Hady vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Qualifier vs Soto, Matias

Qualifier vs Prado Angelo, Juan Carlos

(WC) Cuellar Lorberg, Agustin Eduardo vs (7) Olivo, Renzo

(8) Mena, Facundo vs (Alt) Zanellato, Nicolas

Villanueva, Gonzalo vs Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo

Qualifier vs Qualifier

(WC) Gomez, Emilio vs (3) Collarini, Andrea

(5) Guillen Meza, Alvaro vs (Alt) Soriano Barrera, Adria

Qualifier vs Torres, Juan Bautista

(WC) Garcia, Raul vs Johns, Garrett

(PR) Alvarez, Nicolas vs (2) Dellien, Murkel

(1) Blanch, Ulisesvs (Alt) Lobanov, AleksandrGomez, Juan Sebastianvs (8) Blanch, Dali

(2) Justo, Guido Ivan vs Stater, Alexander

(WC) Chan Baratau, Marcos Lee vs (10) Gimenez, Igor

(3) Adams, Harrison vs Vilicich, Bautista

(Alt) Schachter, Noah vs (11) Barreiros Reyes, Mateo

(4) Farjat, Tomas vs (Alt) Ribero, Franco

(WC) Davila, Esteban vs (7) Barreto Sanchez, Diego Augusto

(5) Aboian, Leonardo vs (WC) Gonzalez Benitez, Federico Gaston

(Alt) Carou, Ignacio vs (9) Leite, Wilson

(6) Pereira, Jose vs (Alt) Nunez, Daniel Antonio

(WC) Dellien Velasco, Iker Mateo vs (12) Hudd, Emile

Cancha 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 13:00)

1. [1] Ulises Blanch vs [Alt] Aleksandr Lobanov

2. Juan Sebastian Gomez vs [8] Dali Blanch

3. [4] Tomas Farjat vs [Alt] Franco Ribero

4. [6] Jose Pereira vs [Alt] Daniel Antonio Nunez

Cancha 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 13:00)

1. [WC] Marcos Lee Chan Baratau vs [10] Igor Gimenez

2. [Alt] Noah Schachter vs [11] Mateo Barreiros Reyes

3. [5] Leonardo Aboian vs [WC] Federico Gaston Gonzalez Benitez

4. [Alt] Ignacio Carou vs [9] Wilson Leite