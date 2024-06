WTA 125 Gaiba: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurre ai nastri di partenza (con il programma di domani)

WTA 125 Gaiba – Tabellone Turno Unico – erba

(1) Alycia Parks vs Anna Siskova

(2) Varvara Lepchenko vs (WC) Jennifer Ruggeri

(3) Elvina Kalieva vs (WC) Anastasia Abbagnato

(4) Ankita Raina vs Susan Bandecchi

Court 2 – ore 14:00

(4) Ankita Raina vs Susan Bandecchi

(3) Elvina Kalieva vs Anastasia Abbagnato