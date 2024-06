ATP Halle: esordio di Sinner sull’erba. Per i bookie il numero uno è in pole per il titolo, Berrettini possibile outsider in quota

È l’Atp 500 di Halle la scelta di Jannik Sinner per preparare Wimbledon, terzo Slam della stagione, primo sull’erba. L’azzurro, fresco di numero uno del mondo, è il favorito per il titolo finale secondo gli esperti, a 2,50, seguito a 5 da Danil Medvedev e a 6 dal padrone di casa Alexander Zverev.

Possibile outsider, dopo la finale di Stoccarda, Matteo Berrettini, sempre a suo agio sull’erba e visto vincente a quota 11, riferisce Agipronews. Entrambi gli italiani esordiranno in tabellone nella giornata di martedì: Sinner affronterà l’olandese Taillon Griekspoor, battuto quattro volte in altrettanti precedenti: ancora a bassa quota l’azzurro, visto a 1,10 contro il 6,20 della prima volta di un tennista comunque temibile su questa superficie. Quota rasoterra anche per Matteo Berrettini contro il qualificato Alex Michelsen, con il successo del finalista di Wimbledon 2021 offerto a 1,14 contro il 5,20 del colpo dello statunitense.