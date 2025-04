Mensik salta Montecarlo: una decisione comprensibile. Donski squalificato a Barletta per aver colpito un avversario (Video)

Mensik salta Montecarlo: una decisione comprensibile

Decisione comprensibile quella presa da Jakub Mensik, che ha scelto di rinunciare alla partecipazione al Masters 1000 di Montecarlo 2025. Potrebbe sorprendere alcuni, ma la verità è che il giovane ceco avrebbe dovuto competere nelle qualificazioni, poiché il suo ranking non gli garantiva l’accesso diretto al momento della chiusura della lista dei partecipanti per il torneo monegasco.

Se a questo si aggiunge il fatto che questo evento non è obbligatorio, che Mensik ha pochi punti da difendere sulla terra battuta e che sta accumulando fatica fisica e mentale dopo la sua impresa a Miami, la decisione appare del tutto logica.

Il giovane tennista preferisce quindi riposarsi e prepararsi meglio per i prossimi appuntamenti sulla terra rossa, piuttosto che affrontare le fatiche delle qualificazioni di un torneo dove non ha particolari pressioni in termini di punti da difendere.

Alexander Donski was defaulted earlier after smashing the ball in frustration following a missed break point, accidentally hitting his opponent Simone Agostini in the head.

Physio came on court, supervisor and umpire decided to disqualify him.

🎥: @ATPChallenger pic.twitter.com/FeDGt0ccCi

— edgeAI (@edgeAIapp) April 3, 2025