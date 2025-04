ITF Santa Margherita di Pula: Ferrari in semifinale. Tre azzurre nei quarti

Gianmarco Ferrari vola nella semifinale maschili nel primo dei sei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Cresce il montepremi degli eventi: 30mila dollari per ogni torneo maschile e per ogni torneo femminile.

Il mancino pratese ha superato i quarti di finale battendo nel derby tricolore di giornata Lorenzo Carboni per 6-3, 7-6(8) e in semifinale affronterà la testa di serie numero 2 del torneo, il davisman svizzero Dominic Stricker, che ha superato 7-5, 6-0 il francese Laurent Lokoli, numero 5 del seeding.

Sconfitta per la testa di serie numero 7 Federico Bondioli, stoppato 6-4, 6-2 dal favorito del torneo, l’olandese Guy Den Ouden. In semifinale ci sarà il derby “orange” contro il numero 3 del torneo Max Houkes, che ha regolato 6-3, 6-0 il qualificato elvetico Nicolas Parizzia.

Il torneo di doppio, che ha visto la conquista del primo punto Atp nella loro carriera per Gianrocco De Filippo e Matteo Mura, avrà sicuramente un epilogo tricolore, visto che nei quarti di finale si sono qualificate solo coppie formate da tennisti italiani.

Nel torneo femminile, tre azzurre sbarcano ai quarti di finale, con la certezza che almeno una di loro si isserà fino alle semifinali.

Bene la testa di serie numero 8 Beatrice Ricci, che in uno dei due derby tricolore di giornata ha battuto 7-5, 6-4 la qualificata Noemi Basiletti. Nei quarti troverò la spagnola Ariana Geerlings, che ha eliminato con un doppio 6-4 la giapponese Hikaru Sato, numero 4 del seeding.

L’ultimo quarto del tabellone vedrà una sfida tra italiane: da una parte Jessica Pieri, che ha superato 6-4, 7-5 Samira De Stefano; dall’altra la qualificata Vittoria Paganetti, che prosegue il suo ottimo torneo battendo 6-4, 6-2 l’elvetica Katerina Tsygourova.

Nel derby ellenico, si salva la testa di serie numero 1 Despina Papamichail, che riemerge da un match complicato, battendo 2-6, 7-6(7), 6-3 la connazionale Martha Matoula in tre ore e 20′ di gioco.