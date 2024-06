Challenger Poznan: Il Tabellone Principale e di Quali. 5 azzurri nel md e 1 nelle quali

🇵🇱 Challenger Poznan – Tabellone Principale – terra

(1) Albert Ramos-Vinolas (flag cc=ESP) vs Maks Kasnikowski (flag cc=POL)

(AL) Giovanni Fonio (flag cc=ITA) vs (AL) Toby Kodat (flag cc=USA)

Timofey Skatov (flag cc=KAZ) vs Gianluca Mager (flag cc=ITA)

Dalibor Svrcina (flag cc=CZE) vs (7) Franco Agamenone (flag cc=ITA)

(4) Rudolf Molleker (flag cc=GER) vs Filip Cristian Jianu (flag cc=ROU)

Samuel Vincent Ruggeri (flag cc=ITA) vs (AL) Rio Noguchi (flag cc=JPN)

(WC) Viacheslav Bielinskyi (flag cc=UKR) vs Kamil Majchrzak (flag cc=POL)

(WC) Pablo Carreno Busta (flag cc=ESP) vs (8) Dmitry Popko (flag cc=KAZ)

(6) Nick Hardt (flag cc=DOM) vs Ivan Gakhov (flag cc=RUS)

Q vs (WC) Olaf Pieczkowski (flag cc=POL)

Genaro Alberto Olivieri (flag cc=ARG) vs Q

Enrico Dalla Valle (flag cc=ITA) vs (3) Oriol Roca Batalla (flag cc=ESP)

(5) Vitaliy Sachko (flag cc=UKR) vs Q

Q vs Q

Dimitar Kuzmanov (flag cc=BUL) vs Q

Nikolas Sanchez Izquierdo (flag cc=ESP) vs (2) Camilo Ugo Carabelli (flag cc=ARG)

Fanselow S. 🇩🇪 (1) – Nam J. 🇰🇷 (Alt)Barton H. 🇨🇿 – Popovic S. 🇷🇸 (12)

Dodig M. 🇭🇷 (2) – Krutykh O. 🇺🇦

Lechno-Wasiutynski F. 🇵🇱 (WC) – Alves M. 🇧🇷 (11)

McCabe J. 🇦🇺 (Alt) – Pawelski M. 🇵🇱

Agwi M. 🇮🇪 – Dutra Da Silva D. 🇧🇷 (8)

Luz O. 🇧🇷 (4) – Zielinski M. 🇵🇱 (WC)

Gima S. 🇷🇴 – Michalski D. 🇵🇱 (7)

Stodder T. 🇩🇪 (5) – Strombachs R. 🇱🇻

Purtseladze S. 🇬🇪 (Alt) – Dellavedova M. 🇦🇺 (10)

Elias G. 🇵🇹 (6) – Blus A. 🇵🇱 (WC)

Carboni L. 🇮🇹 (WC)- Erel Y. 🇹🇷 (9)

Il programma di domani

10:30 Agwi M. 🇮🇪 – Dutra Da Silva D. 🇧🇷

10:30 McCabe J. 🇦🇺 – Pawelski M. 🇵🇱

10:30 Stodder T. 🇩🇪 – Strombachs R. 🇱🇻

12:00 Carboni L. 🇮🇹 – Erel Y. 🇹🇷

12:00 Elias G. 🇵🇹 – Blus A. 🇵🇱

12:00 Purtseladze S. 🇬🇪 – Dellavedova M. 🇦🇺

13:30 Barton H. 🇨🇿 – Popovic S. 🇷🇸

13:30 Fanselow S. 🇩🇪 – Nam J. S. 🇰🇷

13:30 Gima S. 🇷🇴 – Michalski D. 🇵🇱

15:00 Dodig M. 🇭🇷 – Krutykh O. 🇺🇦

15:00 Lechno-Wasiutynski F. 🇵🇱 – Alves M. 🇧🇷

15:00 Luz O. 🇧🇷 – Zielinski M. 🇵🇱