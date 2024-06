ATP 500 Queen’s e Halle, WTA 500 Berlino, WTA 250 Birmingham e WTA 125 Gaiba: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE)

ATP 500 Halle 🇩🇪 (Germania) – TD Qualificazione, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Alex Michelsenvs [7] Yannick Hanfmann

2. [WC] Oscar Otte vs [6] Constant Lestienne (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Dustin Brown / Max Schoenhaus vs Patrick-Valentin Moise / Mischa Zverev (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Max Purcell vs [5] Roberto Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Corentin Moutet vs James Duckworth (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1/Alt] Yuki Bhambri / Albano Olivetti vs [2] Pedro Martinez / Aleksandr Nedovyesov



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Londra Queen’s 🇬🇧 (Regno Unito) – TD Qualificazione, erba

ATP London / Queen's Club Alexei Popyrin [1] • Alexei Popyrin [1] 15 1 Otto Virtanen Otto Virtanen 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Popyrin 15-0 1-2 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. [1] Alexei Popyrinvs [Alt] Otto Virtanen

2. Thanasi Kokkinakis vs Taro Daniel



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Alexei Popyrin OR [Alt] Otto Virtanen vs [5] Mackenzie McDonald



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Arthur Rinderknech vs [7] Rinky Hijikata



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Giovanni Mpetshi Perricard OR Aleksandar Vukic vs [WC] Jan Choinski OR [8/Alt] Zizou Bergs



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Giovanni Mpetshi Perricard vs Aleksandar Vukic



ATP London / Queen's Club Giovanni Mpetshi Perricard [2] • Giovanni Mpetshi Perricard [2] 15 6 0 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 0-1 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Jan Choinski vs [8/Alt] Zizou Bergs



ATP London / Queen's Club Jan Choinski Jan Choinski 3 6 Zizou Bergs [8] Zizou Bergs [8] 3* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 6-6 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 J. Choinski 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

WTA 500 Berlin 🇩🇪 (Germania) – TD Qualificazione, erba

Il match deve ancora iniziare

(3) Veronika Kudermetovavs Kayla Day

(2) Katerina Siniakova vs Yuliia Starodubtseva



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Zeynep Sonmezvs (9) Emina Bektas

vs (10) Aliaksandra Sasnovich



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Sara Bejlekvs (11) Rebeka Masarova

vs



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Amelia Rajeckivs (9) Katie Volynets

(2) Caroline Dolehide vs (10) Elina Avanesyan Non prima 13:30



Il match deve ancora iniziare

Anastasia Zakharova vs (11) Camila Osorio



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(3) Cristina Bucsavs (12) Daria Saville

Linda Fruhvirtova vs (7) Viktorija Golubic



Il match deve ancora iniziare

Tereza Martincova vs (8) Moyuka Uchijima



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Gaiba 🇮🇹 (Italia) – Turno Unico Qualificazione, erba

Il match deve ancora iniziare

(2) Varvara Lepchenkovs Jennifer Ruggeri

(1) Alycia Parks vs Anna Siskova



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 14:00

(4) Ankita Raina vs Susan Bandecchi



Il match deve ancora iniziare

(3) Elvina Kalieva vs Anastasia Abbagnato



Il match deve ancora iniziare