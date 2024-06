Rublev si scusa per il comportamento: “Completamente deluso da me stesso” (Video)

Andrey Rublev è uscito sconfitto al terzo turno del Roland Garros 2024 per mano di Matteo Arnaldi, ma a fare notizia è stato soprattutto il comportamento del tennista russo. Durante il match, Rublev ha dato in escandescenze, urlando, colpendosi con la racchetta e discutendo con il giudice di sedia. Uno spettacolo poco edificante per il quale il moscovita si è scusato in conferenza stampa.

“Sono completamente deluso da me stesso per come mi sono comportato, per come ho agito. Non ricordo di essermi mai comportato peggio in un Grande Slam”, ha ammesso Rublev visibilmente provato. “Credo sia stata la prima volta che mi sia comportato così male. Non c’è molto altro da dire”.

Il tennista russo ha spiegato le ragioni della sua frustrazione: “Credo non si tratti di concentrazione. È il modo in cui mi comporto che mi fa crollare completamente, dando ali ad Arnaldi per volare. E lui ha disputato un terzo set incredibile. Era troppo tardi per fare qualcosa”.

Rublev ha riconosciuto di aver sprecato troppe occasioni: “Ho avuto molte opportunità e non le ho sfruttate. Quando ero in difficoltà, ho avuto la possibilità di recuperare o portarmi in vantaggio, ma non ci sono riuscito. Eppure sono rimasto in partita, ma quando ho perso il break per la seconda volta nel secondo set, ho completamente perso la testa”.

Il numero 7 del mondo ha individuato l’origine dei suoi problemi già nel primo set: “Quando ero avanti di un break sul 30-30, ho commesso alcuni errori davvero stupidi, permettendo ad Arnaldi di rientrare in partita. Ho avuto chance di breakkare prima del tie-break e anche nel tie-break stesso. Poi ho iniziato il secondo set già con le emozioni a fior di pelle”.

Rublev ha chiarito di non avere avuto problemi prima dell’inizio del match: “Andava tutto bene, avevo fatto un buon riscaldamento e mi sentivo bene. È solo che certe cose mi cambiano completamente e non sono riuscito a partire come volevo. È stato davvero un brutto comportamento da parte mia. Sento che a volte è difficile essere gentile con me stesso, ma se ci riuscissi sono sicuro che certi momenti non accadrebbero mai”.

Dei “demoni interni”, come lui stesso li ha definiti, che Rublev dovrà imparare a gestire se vorrà ambire a traguardi più importanti nella sua carriera.





Francesco Paolo Villarico