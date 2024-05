Roland Garros: Le dichiarazioni dei tennisti italiani nell’intenso Day 5 (con sintesi di alcune partite)

Lorenzo Musetti: “Posso essere soddisfatto di quel che ho fatto stasera, affrontare Gael è una delle sfide più difficili che mi potessero capitare a Parigi, su un campo importante contro il suo pubblico. Gael è un gran guerriero e uno showman, è stato un onore e un piacere potermi confrontare con lui. E’ stata una performance di alto livello, specialmente nel mantenere il focus per tutto il match. Il lavoro e i miglioramenti si vedono e ne sono orgoglioso. Oggi avete visto la miglior versione di Lorenzo.

Non mi sono mai sentito così sicuro di me stesso – ha aggiunto – spero si tratti dell’inizio di una escalation. E’ stata la partita migliore della stagione sia in termine di condizione atletica e mentale, sia a livello tecnico-tattico. Sono riuscito a scardinare il gioco fastidioso di Monfils, oltretutto in condizioni molto lente. Non è stato facile e per questo motivo posso dirmi doppiamente bravo. Qui in Francia non è mai facile batterlo quindi penso di potermi meritare un bel 10.

Nole è sempre Nole, specialmente negli Slam – spiega Lorenzo – . Ha la capacità di giocarli con una attenzione particolare, affrontarlo nei match 3 su 5 è una avventura. I big 3 negli Slam sono un qualcosa di diverso, è un lottatore nato e sarà un piacere mettermi in gioco nella sfida più ambiziosa e più bella che ci sia in questo sport. Speriamo di poter ripartire da quei due set a zero di qualche anno sul ‘Philippe Chatrier’… stavolta, però, cercando di portare a casa la vittoria a casa”.

Matteo Arnaldi: “Sono felice perché onestamente non è stato un match facile – spiega nel corso della conferenza stampa – . E’ stato un match infinito ed è difficile rimanere sempre presente e concentrato per così tante ore, anche quando non devi giocare. Felice di essere riuscito a finire la partita prima dell’ennesimo stop… credo sia stato il match più travagliato della mia carriera.

“L’ho scoperto dopo il match di primo turno con Fils di aver battuto l’ennesimo tennista francese consecutivamente (ora è ad otto) , lo sentivo dire in ogni angolo del campo, e poi il caso ha voluto che anche nel secondo turno ho pescato un altro tennista di casa. Non so spiegarmelo, ogni match è diverso, ma è evidente che mi piace giocare con loro. Il tifo? Se giochi qui è giusto che il pubblico sia di parte. Mi è piaciuta l’atmosfera, non capita tutti i giorni di giocare in uno stadio pieno di gente. Non posso lamentarmi, con me sono stati carini e mai irrispettosi.

“L’ho affrontato una volta, a Vienna, ed erano condizioni completamente diverse. Sono convinto di poter fare un buon match ma ovviamente non so bene cosa aspettarmi, non so quando giocheremo, dove giocheremo, se con tetto o senza tetto… e soprattutto se giocheremo”, e scappa un sorriso, pensando alle previsioni meteo che non promettono sulla di buono neanche per i prossimi giorni. “So il tipo di tennis che lo infastidisce – aggiunge – , la chiave sarà variare tanto e non permettergli di comandare. A me piacciono molto gli Slam, mi piace giocare 3 su 5 perché ritengo di essere fisicamente molto forte. Mi piacciono le partite lunghe e sono sempre molto felice quando si avvicinano questi appuntamenti”.

Jasmine Paolini: “Onestamente sono contenta di averla spuntata. Sapevo che sarebbe stato un match complicato e appena io ho rallentato un po’ e ho commesso qualche errore di troppo lei ha preso sicurezza e mi ha messo in difficoltà. Il doppio fallo sul 5-1 30-15 ovviamente è pesato molto. Lei è pericolosa, bisogna sempre stare sull’attenti perché gioca davvero molto bene a tennis. Sono soddisfatta di essere riuscita a chiuderla in due set, soddisfatta della mia prima volta al terzo turno del Roland Garros ma spero di crescere un po’ per il prossimo turno.

La prossima avversaria è una campionessa Slam, inutile dire che sarà un turno ostico. L’ho vista alla tv la prima volta e, anche se ultimamente ha giocato poco, sempre una campionessa Slam rimane. Oggi ha vinto con la Kalinskaya, che in questo periodo sta giocando ad alto livello. La chiave del match sarà giocar lungo e cercare di comandare il più possibile. Non posso lasciarle troppo l’iniziativa altrimenti diventa difficile”. (Francesca Paoletti, da Parigi)

“Jas” – protagonista della miglior stagione in carriera “illuminata” dal primo trofeo da 1000 conquistato a Dubai e dal primo ottavo Slam raggiunto all’Australian Open (per limitarci ai risultati in singolare) – affronta il suo ottavo Roland Garros, il sesto nel main draw. Finora la tennista toscana a Parigi non era mai andata oltre il secondo turno.

Elisabetta Cocciaretto: “Sembrerà assurdo ma io l’interruzione per pioggia l’ho vissuta benissimo… mi sono messa a studiare!. L’11 giugno ho un esame così tra una sospensione e l’altra mi sono appoggiata in area relax e ho studiato. Ho un esame di diritto agrario proprio a fine Roland Garros, e visto che pioveva ne ho approfittato. Sono iscritta a giurisprudenza a Camerino e cerco sempre di fissare gli esami in settimane in cui sono certamente a casa. In questo credo di essere fortunata e brava ad approfittare di questi momenti di buco per lo studio. Mi rilassa e non mi fa pensare.

Sono stata molto serena oggi , sia per la situazione del meteo sia per il fatto di essere scesa in campo da favorita. Sono felice di essere di nuovo nel terzo turno qui, credo di aver gestito bene tutte le situazioni, la pioggia, il mio gioco e le caratteristiche della mia avversaria. Non ho pensato al fatto di essere favorita perché come abbiamo visto ogni match fa storia a sé. Ogni settimana ci sono delle sorprese e ogni avversaria a modo suo è difficile da affrontare”.

Flavio Cobolli: “Sono contento della prestazione anche se ovviamente in questo momento mi rode – dice, senza giri di parole il giovane romano – ci tenevo ad andare avanti, è stato un gran match e non meritavo di perdere.

L’opportunità più grande l’ho avuta sul 5 pari, 0-40. Nel tie break, invece, malgrado il largo vantaggio non ho avuto cali e non ho fatto scelte sbagliate. Nei momenti cruciali lui è stato aiutato dalla maggiore esperienza, sapeva che doveva farmi giocare più palle, io invece ho avuto un po’ di fretta. Ma non posso rimpiangere nulla, non ho mai mollato, sono stato un guerriero e ci sono andato davvero vicino.

L’esperienza conta , lui fino all’ultimo punto cerca sempre un escamotage, ha sempre qualche trucchetto da tirar fuori dal cilindro. E’ una delle sue qualità e questa sera è stato più bravo di me”.

Luciano Darderi: “Sono contento di questa prima parte di stagione. Ho giocato quasi tutte le settimane e forse oggi ero un po’ stanco mentalmente anche per quello. Sono comunque contento del livello che ho raggiunto negli ultimi mesi. Ora mi fermo una settimana o due, mi riposo, mi rilasso un po’ e mi preparo per l’erba. Per la prima volta farò lo swing su erba, giocherò Halle, Maiorca e Wimbledon. Il mio forte è la terra e il gioco su erba è un altro sport, ma spero di adattarmi in fretta. Stesso discorso per il cemento; da agosto in poi farò tutti i tornei sul veloce. Lì penso di poter far bene, ho un gioco aggressivo basato sul servizio e dritto e penso di potermi togliere delle soddisfazioni anche lì.

E’ stato un buon torneo, il bilancio è buono anche se in questo momento sono molto deluso per come è andata oggi. Lui è un ottimo giocatore ma io ho il rimpianto di non aver mantenuto il livello del primo set. Ero in vantaggio ma dopo l’interruzione per pioggia, sul 6 pari, è cambiato tutto. Non ho tenuto mentalmente e in pratica ho smesso di essere combattivo. Da quel momento è stato tutto in salita, lui ha giocato sempre meglio, ha servito sempre meglio e alla fine ha meritato la vittoria. Quei 15 minuti dopo l’interruzione hanno cambiato la partita, lui è ripartito meglio di me, ha dominato il tie break ed è scappato anche nel secondo set” ha concluso Darderi.