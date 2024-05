Challenger Little Rock: Il Tabellone Principale e di Qualicazione. Nessun azzurro al via

Challenger Little Rock – Tabellone Principale – hard

(1) Galarneau, Alexis vs Moriya, Hiroki

Wu, Tung-Lin vs Mejia, Nicolas

Mayo, Aidan vs Chappell, Nick

Draxl, Liam vs (6) Krueger, Mitchell

(3) Hong, Seongchan vs (WC) Cassone, Murphy

(WC) Sasikumar, Mukund vs Holt, Brandon

Williams, Cooper vs Qualifier

Bicknell, Blaise vs (8) Shelbayh, Abdullah

(7) Quinn, Ethan vs Basavareddy, Nishesh

Qualifier vs Ramanathan, Ramkumar

Qualifier vs (WC) Svajda, Trevor

Qualifier vs (4) Hsu, Yu Hsiou

(5) Tomic, Bernard vs Kwiatkowski, Thai-Son

Shimizu, Yuta vs Qualifier

Kozlov, Stefan vs Qualifier

Andrade, Andres vs (2) Wong, Coleman

(1) Escobedo, Ernestovs (WC) Becker, Noah(Alt) Mayo, Keenanvs (12) Bouzige, Moerani

(2) Kuzuhara, Bruno vs (WC) Kozlov, Boris

O’Hoisin, Osgar vs (7) Martin, Andres

(3) Takahashi, Yusuke vs (Alt) Hach Verdugo, Hans

(Alt) Neff, Adam vs (8) Adams, Harrison

(4) Peliwo, Filip vs (Alt) Whiting, Tennyson

(WC) Quan, Rudy vs (10) Imai, Shintaro

(5) Kirchheimer, Strong vs (WC) Nefve, Axel

Urrea, Andres vs (11) Smith, Keegan

(6) Langmo, Christian vs (Alt) Kumar, Pranav

(Alt) Lawson, Alex vs (9) Vandecasteele, Quinn

Court 13 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Keenan Mayo vs [12] Moerani Bouzige

2. [3] Yusuke Takahashi vs [Alt] Hans Hach Verdugo

3. [WC] Rudy Quan vs [10] Shintaro Imai

4. [6] Christian Langmo vs [Alt] Pranav Kumar

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Osgar O’Hoisin vs [7] Andres Martin

2. [4] Filip Peliwo vs [Alt] Tennyson Whiting

3. Andres Urrea vs [11] Keegan Smith

4. [Alt] Alex Lawson vs [9] Quinn Vandecasteele