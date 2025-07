A Wimbledon si gioca in due: Fritz voleva continuare, Mpetshi Perricard dice no e il match va al giorno dopo

Nel tennis, come nella vita, “in due non si litiga se uno non vuole”. Un vecchio detto che ieri sera si è tradotto in perfetta realtà sulla Pista 2 di Wimbledon, dove Taylor Fritz e Giovanni Mpetshi Perricard stavano dando vita a una vera e propria battaglia. I due si sono affrontati senza esclusione di colpi, portando il match fino al quinto set, quando mancavano ancora circa 40 minuti all’ora limite per la sospensione dei match a Church Road.

A quel punto, però, la decisione: niente più tennis per quella notte, si riprende domani. Perché fermarsi così presto, se c’era ancora margine per continuare? La risposta è arrivata proprio da Taylor Fritz sui social: è stato lui a chiedere di proseguire, ma il francese non era d’accordo. “Io avrei voluto andare avanti, ma Mpetshi Perricard ha preferito fermarsi”, ha spiegato l’americano. “Nel tennis, per continuare servono entrambi d’accordo, e se uno dei due non vuole, la partita si ferma”.

Così, i due si sono dati appuntamento al giorno dopo, lasciando in sospeso un duello intenso che, ora, promette ancora più emozioni nella sua seconda parte. Perché a Wimbledon si vince (e si combatte) sempre in due.