Challenger Vicenza e Little Rock: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Vicenza (Italia) 🇮🇹 – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Adrian Andreevvs Nerman Fatic

2. Murkel Dellien vs [8] Stefano Travaglia 2T



ATP Vicenza Murkel Dellien Murkel Dellien 15 6 5 Stefano Travaglia [8] • Stefano Travaglia [8] 15 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Travaglia 0-15 15-15 5-1 M. Dellien 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Dellien 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Dellien 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Dellien 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 M. Dellien 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [5] Marco Trungelliti vs [3] Tomas Barrios Vera



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Francesco Passaro vs Dmitry Popko (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [Alt] Chun-Hsin Tseng OR Juan Carlos Prado Angelo vs Murkel Dellien OR [8] Stefano Travaglia (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Ray Ho / Calum Puttergill



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Chun-Hsin Tseng vs Juan Carlos Prado Angelo 2T



ATP Vicenza Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 4 6 Juan Carlos Prado Angelo Juan Carlos Prado Angelo 2* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 6-6 J. Carlos Prado Angelo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 J. Carlos Prado Angelo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 J. Carlos Prado Angelo 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Carlos Prado Angelo 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 C. Tseng 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Carlos Prado Angelo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 J. Carlos Prado Angelo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Tseng 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. [3] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth vs Vladyslav Manafov / Patrik Niklas-Salminen



Il match deve ancora iniziare

4. Karol Drzewiecki / Luca Margaroli vs [4] Andre Begemann / Niki Kaliyanda Poonacha



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Luca Giacomini / Giovanni Oradini vs Marco Bortolotti / Alexandru Jecan



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Alexis Galarneauvs [6] Mitchell Krueger

2. Yuta Shimizu vs [Q] Rudy Quan



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Thai-Son Kwiatkowski / Alex Lawson vs [2] Rithvik Choudary Bollipalli / Hans Hach Verdugo (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Joshua Paris / Ramkumar Ramanathan vs Liam Draxl / Benjamin Sigouin



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Nishesh Basavareddy vs [WC] Trevor Svajda



Il match deve ancora iniziare

2. Brandon Holt vs [8] Abdullah Shelbayh



Il match deve ancora iniziare