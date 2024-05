Comincia il torneo Avvenire, da domani il primo turno di qualificazione

Scatta domattina la 57° edizione del torneo Internazionale giovanile di Tennis “Avvenire”. Sui campi del Club Ambrosiano le prime sfide del torneo Under 14 maschile e femminile e su quelli dell’Aspria Harbour Club i primi match del torneo Under 16 maschile e femminile. In totale si disputeranno 68 incontri.

Avvenire. Start alle ore 10 con 36 incontri su 9 campi. Si giocheranno 20 partite di singolare maschile e 16 di singolare femminile. Testa di serie numero 1 del tabellone di qualificazione maschile lo statunitense Tyson Grant, seguito dallo svedese Gustaw Chudzikiewicz e dal rumeno Marco Tranciuc. Il primo degli italiani, numero 4 delle qualificazioni Diego Masera, poi Nicola Di Lorenzo (7) e Sebastiano Mantovani numero 8.

Nel femminile davanti a tutte c’è l’ucraina Irma Chukhlich, testa di serie numero 3 l’azzurra Bianca Francesconi, nel mezzo la russa Valeria Kaminskaia. Venus Turrà e Francesca Montorsi sono rispettivamente la testa di serie numero 5 e 6.

Torneo Under 16. Start alle ore 9 all’Harbour Club con 32 incontri su 4 campi. Si disputeranno 16 partite sia di singolare maschile che di singolare femminile. Numero 1 delle quali maschili il georgiano Gvardzelashvili, l’italiano Edoardo Cecchetti è la seconda testa di serie. L’azzurra Beatrice Bruni è la prima favorita del tabellone femminile delle quali.

Ben 27 Nazioni rappresentate: Gran Bretagna, Olanda, Finlandia, Russia, Cina, Austria, Bielorussia, Stati Uniti, Kazakistan, Germania, Latvia, Turchia, Romania, Israele, Croazia, Repubblica Ceca, Svezia, Slovenia, Spagna, Norvegia, Francia, Ucraina, Ungheria, Polonia, Svizzera, Belgio, e ovviamente Italia.

Formula degli Incontri. Singolare. Sia nell’under 14 sia nell’under 16, nelle qualificazioni, i primi due set saranno standard, con tie break sul 6 pari, il terzo set sarà un match tie break a 10 punti. Nel tabellone principale si giocherà al meglio delle tre partite tutte con tie break sul punteggio di 6 giochi pari. Doppio. Si giocheranno i primi due set standard con tie break sul 6 pari ma senza vantaggi: punto decisivo sulla parità. Il terzo e decisivo set eventuale sarà un match tie break a 10 punti.

No Let rule: in tutti gli incontri verrà applicata la regola del “non Net”, cioè al servizio, se la palla toccherà il nastro e andrà buona, non si ripeterà il servizio ma il punto continuerà.