Roland Garros: Il programma di Venerdì 31 Maggio 2024. Nel primo pomerigio in campo Jannik Sinner

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Coco Gauff vs Dayana Yastremska

Pavel Kotov vs Jannik Sinner

Iga Swiatek vs Marie Bouzkova

Sebastian Korda vs Carlos Alcaraz

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00

Liudmila Samsonova vs Elisabetta Cocciaretto

Andrey Rublev vs Matteo Arnaldi

Leylah Fernandez vs Ons Jabeur

Stefanos Tsitsipas vs

Court Simonne-Mathieu – Ore: 10:00

Olga Danilovic vs Donna Vekic

Chloé Paquet vs Marketa Vondrousova

Hubert Hurkacz vs Denis Shapovalov

Sebastian Ofner vs

Court 14 – Ore 10:00

Anastasia Potapova vs Xinyu Wang

Zizou Bergs vs Grigor Dimitrov

Ben Shelton vs Felix Auger-aliassime

Court 7 – Ore 10:00 –

Clara Tauson vs Sofia Kenin