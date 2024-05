Cocciaretto da applausi: prima volta agli ottavi al Roland Garros, Samsonova ko

Elisabetta Cocciaretto ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di uno Slam, grazie a una straordinaria vittoria contro Liudmila Samsonova al Roland Garros.

L’azzurra si è imposta con il punteggio di 7-6, 6-2, disputando un match di alto livello e giocato con grande intelligenza tattica. Nonostante fosse sfavorita alla vigilia, Cocciaretto è partita fortissimo, portandosi sul 4-0 con due break di vantaggio, approfittando dei numerosi errori della sua avversaria. Samsonova ha provato a reagire, recuperando i due break e si è andati al tiebreak.

Nel tie-break, però, Samsonova è tornata a commettere diversi errori, mentre Cocciaretto è rimasta solida e concentrata. L’italiana ha saputo approfittare delle incertezze dell’avversaria, giocando con intelligenza e sfruttando le sue chance. Grazie a una maggiore consistenza e a una migliore gestione dei punti importanti, Cocciaretto si è aggiudicata il tie-break con il punteggio di 7 punti a 4.

Nel secondo parziale, il copione non è cambiato: la russa ha continuato a commettere troppi errori, mentre Cocciaretto ha salvato tre palle break nel terzo gioco e ha strappato il servizio all’avversaria nel game seguente. Senza concedere altre opportunità a Samsonova, la marchigiana ha conquistato un secondo break e ha chiuso il set e la partita per 6-2, guadagnandosi meritatamente l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del match tra Coco Gauff e Dayana Yastremska. Per Cocciaretto, un traguardo storico in uno Slam, che conferma la sua crescita e il suo ottimo stato di forma in questa stagione sulla terra rossa.

GS Roland Garros Liudmila Samsonova [17] Liudmila Samsonova [17] 6 2 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 7 6 Vincitore: Elisabetta Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Liudmila Samsonova 30-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Liudmila Samsonova 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Statistiche 🇷🇺 Liudmila Samsonova 🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto Ace 8 0 Doppi falli 4 2 Percentuale prime di servizio 55% (37/67) 68% (45/66) Punti vinti con la prima 65% (24/37) 73% (33/45) Punti vinti con la seconda 40% (12/30) 52% (11/21) Velocità massima servizio 203 km/h 170 km/h Velocità media prima di servizio 176 km/h 153 km/h Velocità media seconda di servizio 152 km/h 137 km/h Punti vinti in risposta 33% (22/66) 46% (31/67) Punti vinti in risposta sulla prima 27% (12/45) 35% (13/37) Punti vinti in risposta sulla seconda 48% (10/21) 60% (18/30) Palle break giocate 8% (5/66) 10% (7/67) Palle break convertite 40% (2/5) 57% (4/7) Giochi con palle break 30% (3/10) 45% (5/11) Punti totali vinti 58 75 Vincenti 23 14 Errori forzati 21 23 Errori non forzati 40 12 Punti vinti a rete 57% (4/7) 55% (6/11) Giochi vinti a zero 1 5 Colpi da fondo 171 172 Smash 0 0 Passanti 1 2 Volée 6 2 Approcci a rete 1 0 Palle corte 6 0 Lob 1 0





Francesco Paolo Villarico