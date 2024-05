Numeri: tre nuove statistiche impressionanti di Sinner

I numeri vanno sempre interpretati. Ma Jannik Sinner dallo scorso autunno si sta divertendo a giocare con i numeri, mietendo settimana dopo settimana primati e statistiche impressionanti. Con la vittoria di oggi a Roland Garros contro Kotov, che vale al pusterese l’accesso agli ottavi dello Slam “rosso”, ne ha segnati altre tre notevoli, come riportiamo dall’ottimo Opta Ace.

– Dall’anno 2000, Jannik Sinner è il terzo giocatore a vincere i suoi primi 10 match nei tornei dello Slam prima di compiere 23 anni. Gli altri due? Novak Djokovic e Rafael Nadal…

– Il secondo è un dato davvero straordinario: Jannik Sinner ha vinto 147 dei 155 game di servizio nei match disputati nel 2024 nei tornei dello Slam, ossia il 94,8% (!!!). A questo si aggiunge l’aver salvato 45 delle 53 palle break concesse (84,9%). Questa statistica impressionante conferma la forza dell’azzurro al servizio, che sta sostenendo in modo formidabile le sue prestazioni negli Slam nell’anno, ancora senza sconfitte

– Sinner ha vinto 31 delle 33 partite disputate nel 2024. Solo 4 giocatori nell’Era Open sono riusciti a vincere 31 o più dei 33 match giocati con un’età inferiore ai 23 anni: Jimmy Connors (1974), Ivan Lendl (1982), Pete Sampras (1994) e Jannik Sinner (2024).

