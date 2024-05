Sinner veleggia sicuro a Roland Garros, batte Kotov e vola agli ottavi

Nelle tempeste che stanno martoriando Parigi, c’è un solo “capitano” che veleggia sicuro, capisce i venti e li cavalca domandoli al suo volere. È Jannik Sinner, ammiraglio senza macchia anche nel suo terzo match a Roland Garros. Il n.2 del mondo gioca un’altra partita di grande sostanza e intelligenza tattica, battendo senza patemi il russo Pavel Kotov, 6-4 6-4 6-4 dopo due ore e 27 minuti di gioco condotte senza sbavature né veri rischi. Anzi, la sensazione netta è stata quella di un Sinner in totale controllo, talmente forte da potersi permettere di giocare a un ritmo sincopato e strappare solo quando era necessario per scappare in vantaggio, o respingere le sfuriate dell’avversario. Pochi i momenti nei quali Jannik ha spinto a tutta, generando il massimo sforzo e velocità dei suoi colpi. Non ne ha avuto praticamente bisogno: ha scelto scientemente di gestire le energie, decisive in un torneo così lungo e impegnativo, forte del dominio dei tempi di gioco e del controllo del campo. Jannik ha servito bene (oltre il 60% di prime in gioco, vincendo tre punti su quattro), ha risposto con grande profondità allontanando dalla riga di fondo Kotov, di fatto disarmandolo. È stato pronto a cambiare passo tenendo sotto controllo l’avversario, con profondità e lucidità, lo ha portato dove vuole lui e lo ha spesso infilato con palle corte fantastiche, punti diretti o chiusure con un tocco successivo magistrale.

Nettissima la differenza tra i due nello scambio, per intensità e capacità di reggere a ritmo alto, e nemmeno il massimo possibile per il campione degli AO24. Kotov ha pagato pesantemente sul lato del rovescio e soprattutto quando non ha messo la prima di servizio in campo, finendo in balia del pusterese. Sinner ha concesso e annullato una sola palla break e ne ha ottenute 13, convertendone tre, altro segnale numerico che conferma il predominio netto sul piano del gioco. Non c’è numero che tenga, Sinner è stato superiore in tutto. Non ha nemmeno disputato una cattiva partita Kotov, ha spinto molto col diritto, si è mosso anche bene in campo nonostante non sia un fulmine con piedi, ma è stato costretto quasi sempre a rincorrere e per fare il punto una magia o grande rischio. Pavel ha due grandi punti di forza: un diritto devastante, davvero uno dei migliori del tour, e una capacità di lettura che gli consente di muoversi prima e così coprire discretamente bene il campo. In molti suoi turni di battuta è riuscito a produrre un ottimo tennis, sostenuto dalla prima palla e da scelte di gioco coraggiose, ma appena Sinner ha preso il sopravvento con la risposta, è andato in grave difficoltà. Bravo è stato a salvare molte palle break, affidandosi alla potenza del suo braccio e schemi offensivi, ma complessivamente non s’è mai avuta la sensazione che la partita per Jannik potesse non solo girare ma anche solo complicarsi. C’è stato un bel margine a favore di Sinner, ha preferito gestire e cucire con pazienza.

Tatticamente Sinner è stato lucido: fortissimo nei colpi d’inizio gioco, spesso ha preferito lavorare bene la palla col diritto al centro per non fornire al rivale tanta velocità da poter sfruttare d’incontro a suo favore. Con una pallata lavorata e profonda, Jannik si è aperto il campo e ha iniziato quindi ad imbastire un forcing con poco rischio, spostando Kotov e portandolo all’errore. Tennis davvero percentuale, efficace, impreziosito da alcune palle corte eccezionali e alcuni rovesci bellissimi per angolo e profondità.

Vittoria limpida, convincente, che porta Sinner nella seconda settimana di Roland Garros e per la 12esima volta in carriera in uno Slam. Attende negli ottavi Moutet o Ofner, sarà comunque nettamente favorito. Ma la notizia più bella è la sensazione di un Sinner in crescendo sul piano fisico, delle sensazioni e della fiducia. Un Jannik sempre più centrato e sciolto. Da corsa per obiettivi bellissimi….

Marco Mazzoni

La cronaca

Due un paio di game di studio, Sinner in risposta sull’1 pari alza il livello: dalla risposta trova profondità e così manda in crisi la difesa di Kotov, che si ritrova sotto 15-40. Il russo annulla le due palle break affidandosi ai pezzi forti del suo repertorio, servizio e diritto fulminante. Jannik usa uno schema tatticamente ineccepibile: tira forte al centro, quindi cerca di spostare il rivale sulla sinistra e lo infila con un diritto cross veloce e molto stretto. Ai vantaggi l’azzurro imbastisce un ritmo insostenibile, spinge molto ma non cerca le righe, piuttosto lavora ai fianchi Kotov, non un fulmine con i piedi. Strappa una terza palla break, ma sparacchia la risposta di rovescio in rete, errore grave visto il suo controllo in quella situazione. 2-1 Kotov, al termine di un game infinito. Filano via molto più netti i turni di battuta di Sinner, molto attento a caricare la prima palla con spin per non dare punch alla risposta del rivale. Sul 2 pari di nuovo Jannik alza l’intensità dello scambio, disegna il campo e fa correre Pavel, ancora sotto 0-30 come nel primissimo game. Sul 15-30 commette doppio fallo il russo, sotto la pressione di un Sinner assai minaccioso… 15-40. Regge Kotov, servizio e diritto potente, stesso schema di sempre ma assai difficile da contenere. Quando Pavel deve prendersi il rischio su di una palla complessa, alta e lavorata, perde di precisione. Così regala l’errore che porta la terza PB a Jannik; è quella buona: l’azzurro dalla risposta prende il comando dello scambio, con pazienza ruba campo al rivale e alla fine stronca la sua resistenza con un diritto inside out consistente. BREAK per un Sinner in versione “boa contrictor”, 3-2 e servizio. Il controllo favoloso del corpo di Jannik viene fuori sul 15 pari, spettacolare la frenata in avanti e tocco con l’avambraccio avanzato a pizzicare l’angolo scoperto, una bellezza. Pavel non cela il suo scoramento, attacca in risposta, rischia la smorzata, sente che nello scambio è sempre in difesa a rincorrere, ma i rischi non sono premiati. 4-2 Sinner. Ogni volta che Kotov non mette la prima palla va in grande crisi, solo 3 punti vinti su 12. Ride amaro il moscovita sulla profondità dei colpi dell’italiano, giocati con tale nonchalance da apparir quasi noiosi, scontati, quando sono straordinari. Sinner non rischia niente nei suoi game, li macina senza affanni sino al 6-4, a chiusura di un altro ottimo game, impreziosito da una palla corta micidiale. 69% di punti con la prima palla e un eccezionale 9 su 11 con la seconda, dato questo straordinario per il pusterese. Controllo.

Il secondo set inizia con gli effetti speciali: Sinner nel secondo game riesce a giocare un passante di rovescio dopo una rincorsa all’indietro clamorosa, che controllo del colpo! Jannik varia tantissimo il servizio, botta a tutta esterna, “kick” centrale che balza alto, un po’ di tutto e Kotov in risposta non trova ritmo, né fiducia. Pavel è sotto assedio nel terzo game, la prima palla non lo sostiene e sulla seconda fa fatica a contenere la vivacità di Sinner, troppo bravo a buttarlo due metri dietro e prendersi il campo. Il BREAK per Sinner arriva alla terza chance (ottenuta con un’altra ottima palla corta), con un classico forcing sul rovescio del russo che ne provoca l’errore. 2-1 e servizio per l’italiano, in totale controllo del match. Kotov sbraccia a tutta e si prende un gran punto in risposta, subito dopo Jannik alza al massimo la velocità e risponde pan per focaccia, come a voler sottolineare che è lui in controllo del gioco, probabilmente nient’affatto al massimo della spinta. Impressionante il controllo del contro piede di rovescio, fa tutto così rapido Jannik che Kotov non ha il tempo di controbattere, l’unica sua arma disperata è tirare a tutta… e nemmeno sempre basta. 3-1 Sinner, può fare corsa di testa, contro un avversario che dopo un serve and volley totalmente errato ha la faccia di chi non sa che pesci pigliare contro il muro e forza del rivale. Una mini-chance per Pavel arriva nel sesto game, Jannik improvvisamente si ritrova sotto 0-30 al servizio (eccellente una risposta di rovescio del russo) e 30-40, con un diritto un po’ scarico deviato out dal nastro. È la prima palla break concessa nel match. La salva con una seconda di battuta molto rapida, che sorprende il tentativo di risposta a tutta del rivale. Poi JS torna in modalità “macchina”, impressionante la profondità col rovescio e intensità. Assalto respinto, 4-2, bravissimo Jan ad alzare l’attenzione nel primo momento critico del match. Nel settimo game Sinner sfida le leggi della fisica con una risposta cross assurda, quindi un passante di rovescio molto complicato da rigiocare. 0-30 e 15-40 con una risposta vincente dell’italiano, a punire una seconda di battuta troppo lemme. Non sfrutta ben 4 palla break Jannik, serve bene Kotov ma si poteva far meglio (4-3). Pavel sottolinea in modo plateale la profondità dei colpi di Sinner, impressionante, è davvero tosta per lui reagire. La pressione di Jannik non cala mai, costruisce con pazienza, non rischia nemmeno troppo e vola 40-15, due set point. Basta il primo, Ace esterno. 6-4 in 49 minuti.

Il terzo set scorre via all’avvio su turni di battuta, molto sicuro Jannik, non concede niente dando la sensazione di gestione, anche delle energie, fattore importantissimo in un torneo lungo e duro come uno Slam. Nel quinto game, in risposta, l’azzurro decide è che IL momento di scappare avanti. Due smorzate col diritto, una più bella dell’altra, poi una terza a cui segue un passante di volo di rovescio, colpo senza senza di una bellezza e controllo fantastici. Lo porta a 15-40, palle break, e Kotov incassa il colpo non mettendo la prima palla… Jannik non si fa pregare, apre l’angolo e costringe a due rincorse a tutte il russo, che alla fine sfiatato sbaglia. BREAK Sinner, 3-2 e servizio. Chirurgico nel prendersi il vantaggio come ha voluto lui, spezzando le gambe dell’avversario a metà set, lasciandogli solo tre game per un’ipotetica rimonta… che non arriva. Fortissimo nei suoi game, non concede niente Jannik e chiude 6-4 al primo match point con un Ace esterno. È la sua dodicesima seconda settimana in uno Slam in carriera. Sempre più forte e in forma. Sorride dopo il match point, qualità e sostanza. Vittoria netta e ottima, sotto ogni punto di vista. Il torneo di Jannik continua, e sembra sempre più in forma e lanciato verso…. cose bellissime….

Pavel Kotov vs Jannik Sinner



GS Roland Garros Pavel Kotov Pavel Kotov 4 4 4 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 6 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Pavel Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Pavel Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Pavel Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Pavel Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Pavel Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Pavel Kotov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Pavel Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Pavel Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Pavel Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Pavel Kotov 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Pavel Kotov 0-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0