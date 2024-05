McEnroe: “È ridicolo pensare che a Djokovic serva un coach”

Con il suo stile tagliente, John McEnroe liquida la questione Djokovic-coach come “ridicola”. Parlando ai microfoni di Eurosport da Parigi, il campione newyorkese afferma che in questa fase matura della carriera Novak non ha affatto necessità di un allenatore: se arriva, bene; altrimenti con la sua esperienza può benissimo gestirsi da solo.

“Per quanto riguarda il fatto che Djokovic abbia bisogno di un allenatore, penso che sia ridicolo”, afferma McEnroe. “Non credo proprio che abbia bisogno di qualcuno che gli dica cosa fare in campo. Se vuole qualcuno intorno, va benissimo. Ha funzionato incredibilmente bene nella sua carriera perché nessuno nei suoi sogni più sfrenati pensava che ne avrebbe vinti 24 (di tornei del Grande Slam)”.

“Ricordo di averlo visto giocare contro Gael Monfils quando erano entrambi giovani e vinse quella partita in cinque set” continua John. “Ho pensato tra me e me ‘quel ragazzo Djokovic ha un bel fegato’, ma se mi avessero detto che avrebbe vinto 24 tornei del Grande Slam, avrei detto che erano pazzi. Ora sta cercando di tornare a vincere e questi primi due turni sono stati davvero un bel sorteggio per lui. Due ragazzi che non avevano possibilità di batterlo. Vediamo come va quando le cose si faranno più dure. Djokovic sembra in buone condizioni. Ci sono state alcune volte in cui respirava affannosamente e altre volte sembrava che stesse per cadere, ma qua finora sembra non abbia avuto problemi”.

Intanto Novak, dopo il successo al secondo turno, ha parlato alla stampa di Boris Bosnjakovic, che lo accompagna a Parigi. “Si, Boris è qui con me. È una persona con cui ho lavorato nelle prime fasi della mia carriera. Era un vice allenatore, viaggiava con me. Poi è stato l’allenatore principale del centro tennistico che abbiamo avuto per anni a Belgrado” commenta il n.1 al mondo. “Negli ultimi anni ha lavorato su diversi progetti che abbiamo insieme, sulla metodologia e anche sulla video analisi, è stato lui a fornire spunti sul gioco del mio prossimo avversario e anche sul mio gioco. Così l’ho invitato a entrare e venire con noi. Lo conosco da molto tempo, così come conosco Nenad Zimonjic, che era con me negli ultimi due tornei. Per il momento mi trovo a mio agio con questi ragazzi. Non voglio affrettare le mie decisioni. Ho molta esperienza e so cosa bisogna fare, ma ho anche bisogno di qualcuno che abbia giocato a tennis e conosca il tennis. Ho bisogno di occhi dall’altra parte del campo perché non riesco a vedere tutto quello che sto facendo” conclude Novak.

Il prossimo avversario sarà Lorenzo Musetti, in grande spolvero ieri sera contro Monfils. Ma affrontare il n.1 in uno Slam sarà tutt’altra musica.

Marco Mazzoni