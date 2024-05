Iga Swiatek regina del WTA 1000 di Roma 2024: Vittoria schiacciante su Aryna Sabalenka (sintesi video della partita)

Iga Swiatek ha trionfato nel WTA 1000 di Roma 2024, sconfiggendo con autorità Aryna Sabalenka sulla terra battuta italiana. Nonostante un miglioramento di fiducia da parte della bielorussa nel secondo set, Iga ha resistito perfettamente, ottenendo la vittoria con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1 ora e 28 minuti di gioco.

La rivalità tra Iga e Aryna, già caratterizzata da oltre 11 incontri, si è ulteriormente intensificata con questo confronto a Roma, avvenuto appena due settimane dopo l’avvincente partita disputata a Madrid. La numero uno del mondo era la favorita, avendo un vantaggio negli head to head sulla terra battuta per 4-1, ma la recente battaglia vissuta nel torneo spagnolo preannunciava equilibrio sul campo. A differenza di quel duello di pochi giorni fa, Swiatek ha iniziato dominando sul Centrale del Foro Italico, mentre una Sabalenka fallosa sfogava la sua frustrazione sulla racchetta. Nonostante i potenti colpi della numero due del mondo, la sua inconsistenza le ha impedito di mantenersi vicino alla polacca. Di fronte, Iga ha saputo gestire perfettamente il ritmo della maggior parte dei punti.

Questi fattori sono stati sufficienti per calmare le intenzioni di una rivale frustrata, senza idee su come affrontare il match e forse condizionata da un infortunio alla schiena che l’aveva quasi costretta al ritiro durante lo stesso torneo italiano. Senza alcun dubbio, con la sua racchetta che non tremava, la polacca ha conquistato il primo set in poco più di mezz’ora, con un servizio praticamente impeccabile e il controllo della finale.

Nel secondo set, Sabalenka ha cercato di cambiare le sorti del match, ma non tutte le notizie erano favorevoli per la bielorussa. Cercando di sfruttare il suo buon momento, Aryna ha avuto diverse opportunità di entrare in partita, ma Swiatek ha chiuso la porta salvando cinque break point senza battere ciglio. La tensione è aumentata nel momento più equilibrato del match, ma Swiatek ha rotto l’equilibrio dopo aver salvato sette opportunità della sua avversaria, avvicinandosi più che mai al trofeo.

Impaziente, dall’altra parte del campo, Sabalenka sembrava non voler nemmeno sedersi durante le pause. A capo chino, senza troppe speranze, Aryna ha cercato di mantenersi in gioco con il suo servizio, ma ha dovuto lottare per ogni scambio con una Iga che non cedeva terreno. Non è stato al primo tentativo, ma al secondo, che la numero uno del mondo ha confermato il suo trionfo, proclamandosi campionessa del WTA di Roma 2024.

Questo è un segnale forte. Dopo una finale combattuta a Madrid, le aspettative erano altissime per questo scontro a Roma, dove Swiatek ha dominato senza lasciare spazio alla sua avversaria. La polacca ha affrontato con calma gli attacchi di Sabalenka, dettando il gioco dall’inizio alla fine. Iga arriverà a Roland Garros con due titoli consecutivi di WTA 1000, mentre Aryna non avrà un ricordo altrettanto positivo, avendo perso due finali consecutive.

WTA Rome Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 0 2 3 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico