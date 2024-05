Challenger Augsburg: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Bonadio nel Md e cinque azzurri nelle quali

Challenger Augsburg – Tabellone Principale – terra

(1) Skatov, Timofey vs Safwat, Mohamed

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Kodat, Toby vs (WC) Otte, Oscar

Pacheco Mendez, Rodrigo vs (5) Vallejo, Adolfo Daniel

(3) Gaubas, Vilius vs (PR) Furness, Evan

Geerts, Michael vs Masur, Daniel

(Alt) Gerch, Lucas vs Qualifier

Michalski, Daniel vs (6) Holmgren, August

(8) Moller, Elmer vs Topo, Marko

(WC) Gentzsch, Tom vs Gill, Felix

Taberner, Carlos vs Echargui, Moez

(WC) Gavrielides, Liam vs (4) Vrbensky, Michael

(7) Moeller, Marvin vs Qualifier

Bonadio, Riccardo vs Naw, Hazem

Qualifier vs Gomez, Federico Agustin

Qualifier vs (2) Collarini, Andrea

(1) Krumich, Martinvs (WC) Dedura-Palomero, DiegoOetzbach, Adrianvs (9) Iannaccone, Federico

(2) Dutra da Silva, Daniel vs (WC) Marysko, Vincent

(Alt) Wiedenmann, Luca vs (10) Kivattsev, Kirill

(3) Ferreira Silva, Frederico vs Potenza, Luca

(WC) Kelm, Yannik vs (11) Dzhavakian, Yurii

(4) Picchione, Andrea vs Pereira, Jose

(WC) Engel, Justin vs (8) Colson, Tibo

(5) Alves, Mateus vs Ferrari, Gianmarco

(PR) Laaksonen, Henri vs (12) Gombos, Norbert

(6) Krutykh, Oleksii vs (Alt) Saraiva Dos Santos, Paulo Andre

Giacomini, Luca vs (7) Edmund, Kyle

CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Martin Krumich vs [WC] Diego Dedura-Palomero

2. Adrian Oetzbach vs [9] Federico Iannaccone

3. [Alt] Luca Wiedenmann vs [10] Kirill Kivattsev

4. [WC] Justin Engel vs [8] Tibo Colson

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Oleksii Krutykh vs [Alt] Paulo Andre Saraiva Dos Santos

2. [PR] Henri Laaksonen vs [12] Norbert Gombos

3. [2] Daniel Dutra da Silva vs [WC] Vincent Marysko

4. [WC] Yannik Kelm vs [11] Yurii Dzhavakian

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Luca Giacomini vs [7] Kyle Edmund

2. [5] Mateus Alves vs Gianmarco Ferrari

3. [3] Frederico Ferreira Silva vs Luca Potenza

4. [4] Andrea Picchione vs Jose Pereira