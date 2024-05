Challenger 175 Torino e Bordeaux, Challenger Oeiras 4, Tunisi e Taipei e WTA 125 Parma e Parigi: I risultati con il dettaglio del Day 5. Anche Musetti, Passaro, Arnaldi e Sonego ai quarti. Darderi ai quarti a Torino. Luca Nardi out al primo turno

CHALLENGER 175 Torino 2 (🇮🇹 Italia) – 1°-2° turno, terra battuta

ATP Turin Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 6 3 1 Luciano Darderi [5] Luciano Darderi [5] 2 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Huesler 0-15 0-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Huesler 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Huesler 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. 🇨🇭 Marc-Andrea Huesler (SUI) vs 🇮🇹 Luciano Darderi (ITA)

2. 🇦🇷 Federico Coria (ARG) vs 🇮🇹 Lorenzo Sonego (ITA)



ATP Turin Federico Coria Federico Coria 6 4 4 Lorenzo Sonego [4] Lorenzo Sonego [4] 3 6 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Coria 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 40-15 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 F. Coria 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. 🇮🇹 Matteo Arnaldi (ITA) vs 🇮🇹 Fabio Fognini (ITA)



ATP Turin Matteo Arnaldi [3] Matteo Arnaldi [3] 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 3 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

**Non prima delle 18:00**

4. 🇮🇹 Lorenzo Musetti (ITA) vs 🇧🇪 David Goffin (BEL)



ATP Turin Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 6 6 David Goffin David Goffin 4 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 4-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CAMPO 5

Inizio alle 10:00

1. 🇩🇪 Andreas Mies (GER) / 🇬🇧 Neal Skupski (GBR) vs 🇩🇪 Constantin Frantzen (GER) / 🇩🇪 Hendrik Jebens (GER)



ATP Turin Andreas Mies / Neal Skupski [1] Andreas Mies / Neal Skupski [1] 6 6 Constantin Frantzen / Hendrik Jebens Constantin Frantzen / Hendrik Jebens 3 4 Vincitore: Mies / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mies / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Frantzen / Jebens 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Frantzen / Jebens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Frantzen / Jebens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Mies / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Mies / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Frantzen / Jebens 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Frantzen / Jebens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Turin Luca Nardi Luca Nardi 7 5 6 J.J. Wolf J.J. Wolf 5 7 7 Vincitore: Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 df 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Nardi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 2-3 → 3-3 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Wolf 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Wolf 15-0 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 J. Wolf 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 J. Wolf 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Nardi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df df 1-3 → 2-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. Wolf 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

ATP Turin Felipe Meligeni Alves Felipe Meligeni Alves 6 4 7 Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 3 6 6 Vincitore: Meligeni Alves Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 2-2 → 2-3 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 4-5 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 1-1 → 2-1 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Maestrelli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Maestrelli 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Maestrelli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

ATP Turin Yannick Hanfmann [7] Yannick Hanfmann [7] 3 2 J.J. Wolf J.J. Wolf 6 6 Vincitore: Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 1-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Wolf 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Turin Andreas Mies / Neal Skupski [1] Andreas Mies / Neal Skupski [1] 6 6 Fernando Romboli / Marcelo Zormann Fernando Romboli / Marcelo Zormann 3 4 Vincitore: Mies / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Romboli / Zormann 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 A. Mies / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 F. Romboli / Zormann 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Mies / Skupski 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 F. Romboli / Zormann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Romboli / Zormann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Mies / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 F. Romboli / Zormann 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Mies / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 F. Romboli / Zormann 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-3 → 5-3

**Non prima delle 11:30**2. 🇮🇹 Luca Nardi (ITA) vs 🇺🇸 J.J. Wolf (USA) (Alternato)3. 🇧🇷 Felipe Meligeni Alves (BRA) vs 🇮🇹 Francesco Maestrelli (ITA) (Qualificato)4. (Dopo riposo) 🇩🇪 Yannick Hanfmann (GER) vs 🇺🇸 J.J. Wolf (USA) (Alternate)5. (Dopo riposo) 🇩🇪 Andreas Mies (GER) / 🇬🇧 Neal Skupski (GBR) o 🇩🇪 Constantin Frantzen (GER) / 🇩🇪 Hendrik Jebens (GER) vs 🇦🇷 Federico Coria (ARG) / 🇦🇷 Camilo Ugo Carabelli (ARG) o 🇧🇷 Fernando Romboli (BRA) / 🇧🇷 Marcelo Zormann (BRA)

CAMPO 4

Inizio alle 10:00

1. 🇪🇨 Gonzalo Escobar (ECU) / 🇰🇿 Aleksandr Nedovyesov (KAZ) vs 🇮🇳 N.Sriram Balaji (IND) / 🇩🇪 Andre Begemann (GER)



ATP Turin Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov [3] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov [3] 6 6 N.Sriram Balaji / Andre Begemann N.Sriram Balaji / Andre Begemann 4 3 Vincitore: Escobar / Nedovyesov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Balaji / Begemann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 4-3 → 5-3 N. Balaji / Begemann 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Balaji / Begemann 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 N. Balaji / Begemann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 1-1 → 1-2 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Balaji / Begemann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Balaji / Begemann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 N. Balaji / Begemann 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 N. Balaji / Begemann 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 N. Balaji / Begemann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP Turin Thiago Seyboth Wild [8] Thiago Seyboth Wild [8] 7 3 5 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 6 6 7 Vincitore: Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-4 → 2-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 30-40 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

**Non prima delle 11:30**2. 🇧🇷 Thiago Seyboth Wild (BRA) vs 🇫🇮 Emil Ruusuvuori (FIN)

3. 🇺🇸 Brandon Nakashima (USA) vs 🇦🇷 Mariano Navone (ARG)



ATP Turin Brandon Nakashima Brandon Nakashima 4 6 6 Mariano Navone [2] Mariano Navone [2] 6 3 1 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Navone 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-1 → 6-1 B. Nakashima 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Navone 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Navone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 1-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. (Dopo riposo) 🇪🇨 Gonzalo Escobar (ECU) / 🇰🇿 Aleksandr Nedovyesov (KAZ) o 🇮🇳 N.Sriram Balaji (IND) / 🇩🇪 Andre Begemann (GER)



Il match deve ancora iniziare

5. (Dopo riposo) 🇫🇮 Emil Ruusuvuori (FIN) vs 🇮🇹 Francesco Passaro (ITA) (Wildcard)



ATP Turin Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 5 6 Francesco Passaro Francesco Passaro 7 7 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Passaro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CAMPO 3

Inizio alle 10:00

1. 🇪🇨 Diego Hidalgo (ECU) / 🇺🇦 Denys Molchanov (UKR) vs 🇲🇨 Romain Arneodo (MON) / 🇦🇹 Sam Weissborn (AUT)



ATP Turin Diego Hidalgo / Denys Molchanov Diego Hidalgo / Denys Molchanov 2 5 Romain Arneodo / Sam Weissborn Romain Arneodo / Sam Weissborn 6 7 Vincitore: Arneodo / Weissborn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 5-6 → 5-7 D. Hidalgo / Molchanov 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Hidalgo / Molchanov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Hidalgo / Molchanov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Hidalgo / Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / Molchanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Arneodo / Weissborn 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Hidalgo / Molchanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Hidalgo / Molchanov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Hidalgo / Molchanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / Molchanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 1-0

2. 🇧🇪 David Goffin (BEL) vs 🇵🇪 Juan Pablo Varillas (PER) (Alternates)



ATP Turin David Goffin David Goffin 7 6 Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 5 4 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Goffin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. 🇮🇹 Marco Bortolotti (ITA) / 🇦🇺 John-Patrick Smith (AUS) vs 🇫🇮 Harri Heliovaara (FIN) / 🇬🇧 Henry Patten (GBR)



ATP Turin Marco Bortolotti / John-Patrick Smith Marco Bortolotti / John-Patrick Smith 0 Harri Heliovaara / Henry Patten Harri Heliovaara / Henry Patten 0 Vincitore: Heliovaara / Patten per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. (Dopo riposo) 🇦🇷 Federico Coria (ARG) / 🇦🇷 Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs 🇧🇷 Fernando Romboli (BRA) / 🇧🇷 Marcelo Zormann (BRA)



ATP Turin Federico Coria / Camilo Ugo Carabelli Federico Coria / Camilo Ugo Carabelli 0 0 Fernando Romboli / Marcelo Zormann Fernando Romboli / Marcelo Zormann 0 0 Vincitore: Romboli / Zormann per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

5. (Dopo riposo) 🇪🇨 Diego Hidalgo (ECU) / 🇺🇦 Denys Molchanov (UKR) o 🇲🇨 Romain Arneodo (MON) / 🇦🇹 Sam Weissborn (AUT) vs 🇮🇹 Fabio Fognini (ITA) / 🇮🇹 Andrea Pellegrino (ITA) o 🇦🇹 Alexander Erler (AUT) / 🇦🇹 Lucas Miedler (AUT)



ATP Turin Romain Arneodo / Sam Weissborn Romain Arneodo / Sam Weissborn 6 7 Alexander Erler / Lucas Miedler [4] Alexander Erler / Lucas Miedler [4] 2 5 Vincitore: Arneodo / Weissborn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

ATP Turin Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov [3] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov [3] 7 6 Luis David Martinez / Cristian Rodriguez Luis David Martinez / Cristian Rodriguez 5 3 Vincitore: Escobar / Nedovyesov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. David Martinez / Rodriguez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 L. David Martinez / Rodriguez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. David Martinez / Rodriguez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. David Martinez / Rodriguez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 L. David Martinez / Rodriguez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 7-5 L. David Martinez / Rodriguez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 6-5 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. David Martinez / Rodriguez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 L. David Martinez / Rodriguez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-4 → 3-4 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 L. David Martinez / Rodriguez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. David Martinez / Rodriguez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-40 40-40 0-2 → 0-3 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 L. David Martinez / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. 🇻🇪 Luis David Martinez (VEN) / 🇨🇴 Cristian Rodriguez (COL) vs Alternate

2. 🇫🇮 Harri Heliovaara (FIN) / 🇬🇧 Henry Patten (GBR) vs 🇺🇸 Nathaniel Lammons (USA) / 🇺🇸 Jackson Withrow (USA)



ATP Turin Harri Heliovaara / Henry Patten Harri Heliovaara / Henry Patten 4 7 12 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [2] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [2] 6 6 10 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 N. Lammons / Withrow 1-0 H. Heliovaara / Patten 0-1 ace 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 3-6 4-6 4-7 5-7 5-8 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 N. Lammons / Withrow 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 df 3-2 → 4-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

ATP Bordeaux Mathias Bourgue / Hugo Grenier Mathias Bourgue / Hugo Grenier 2 1 Theo Arribage / Victor Cornea Theo Arribage / Victor Cornea 6 6 Vincitore: Arribage / Cornea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Arribage / Cornea 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Bourgue / Grenier 30-0 0-5 → 1-5 T. Arribage / Cornea 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 M. Bourgue / Grenier 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 T. Arribage / Cornea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Bourgue / Grenier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 T. Arribage / Cornea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Bourgue / Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 2-6 T. Arribage / Cornea 15-0 15-15 30-15 30-30 0-2 M. Bourgue / Grenier 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 T. Arribage / Cornea 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

1. [WC] Mathias Bourgue/ Hugo Greniervs Theo Arribage/ Victor Cornea

2. [5] Daniel Evans vs [Alt] Juncheng Shang (non prima ore: 11:00)



ATP Bordeaux Daniel Evans [5] Daniel Evans [5] 6 4 Juncheng Shang Juncheng Shang 7 6 Vincitore: Shang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Shang 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Evans 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Shang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Evans 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Shang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df df 1-1 → 2-1 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Shang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Evans 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Shang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Evans 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Shang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Roberto Bautista Agut vs [2] Pedro Martinez (non prima ore: 13:30)



ATP Bordeaux Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 4 6 1 Pedro Martinez [2] Pedro Martinez [2] 6 3 6 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-4 → 1-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 P. Martinez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [1] Arthur Fils vs Thanasi Kokkinakis



ATP Bordeaux Arthur Fils [1] Arthur Fils [1] 7 6 Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 6 3 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 A. Fils 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. [3] Alexander Shevchenko OR [WC] Giovanni Mpetshi Perricard vs [Alt] Gregoire Barrere (non prima ore: 17:00)



ATP Bordeaux Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 4 4 Gregoire Barrere Gregoire Barrere 6 6 Vincitore: Barrere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 15-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 G. Barrere 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

6. [1] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer OR Nicolas Barrientos / Francisco Cabral vs [WC] Quentin Halys / Nicolas Mahut OR Gregoire Jacq / Petr Nouza



Il match deve ancora iniziare

ATP Bordeaux Yuki Bhambri / Albano Olivetti [4] Yuki Bhambri / Albano Olivetti [4] 5 6 10 Robin Haase / Philipp Oswald Robin Haase / Philipp Oswald 7 3 5 Vincitore: Bhambri / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 R. Haase / Oswald 1-0 Y. Bhambri / Olivetti 1-0 df 2-0 ace 3-0 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 ace 8-4 df 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 R. Haase / Oswald 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Haase / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Haase / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Haase / Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Haase / Oswald 2-1 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [4] Yuki Bhambri/ Albano Olivettivs Robin Haase/ Philipp Oswald

2. [WC] Quentin Halys / Nicolas Mahut vs Gregoire Jacq / Petr Nouza



ATP Bordeaux Quentin Halys / Nicolas Mahut Quentin Halys / Nicolas Mahut 6 7 Gregoire Jacq / Petr Nouza Gregoire Jacq / Petr Nouza 3 6 Vincitore: Halys / Mahut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 df 6-6 → 7-6 Q. Halys / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 G. Jacq / Nouza 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Q. Halys / Mahut 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 G. Jacq / Nouza 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Q. Halys / Mahut 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Jacq / Nouza 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Q. Halys / Mahut 0-15 15-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 G. Jacq / Nouza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Q. Halys / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 G. Jacq / Nouza 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Q. Halys / Mahut 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Jacq / Nouza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Q. Halys / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Jacq / Nouza 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Q. Halys / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 G. Jacq / Nouza 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Q. Halys / Mahut 15-0 ace 15-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Jacq / Nouza 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-0 → 3-1 Q. Halys / Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 G. Jacq / Nouza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 1-0 → 2-0 Q. Halys / Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs Nicolas Barrientos / Francisco Cabral



ATP Bordeaux Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [1] • Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [1] 0 0 Nicolas Barrientos / Francisco Cabral Nicolas Barrientos / Francisco Cabral 0 3 Vincitore: Barrientos / Cabral Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Glasspool / Rojer 0-3 N. Barrientos / Cabral 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Barrientos / Cabral 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Luke Johnson / Skander Mansouri vs [2] Sadio Doumbia / John Peers



ATP Bordeaux Luke Johnson / Skander Mansouri Luke Johnson / Skander Mansouri 15 7 2 Sadio Doumbia / John Peers [2] • Sadio Doumbia / John Peers [2] 15 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Doumbia / Peers 15-0 15-15 2-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 S. Doumbia / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 L. Johnson / Mansouri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Johnson / Mansouri 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Doumbia / Peers 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 S. Doumbia / Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 L. Johnson / Mansouri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

5. Sander Arends / Matwe Middelkoop vs [3] Julian Cash / Robert Galloway



Il match deve ancora iniziare

6. [4] Yuki Bhambri / Albano Olivetti OR Robin Haase / Philipp Oswald vs [WC] Mathias Bourgue / Hugo Grenier OR Theo Arribage / Victor Cornea



Il match deve ancora iniziare

ATP Bordeaux Alexander Shevchenko [3] Alexander Shevchenko [3] 6 6 3 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 7 3 6 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 df 0-40 df 3-2 → 4-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [3] Alexander Shevchenkovs [WC] Giovanni Mpetshi Perricard

WTA 125 Paris (🇫🇷 Francia), – Quarti di Finale, terra battuta

WTA Paris 125 Varvara Gracheva • Varvara Gracheva 0 6 7 0 Katie Boulter [2] Katie Boulter [2] 0 3 6 0 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Varvara Gracheva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 3-2* 3*-3 3*-4 3-5* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Katie Boulter 15-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Katie Boulter 15-0 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Varvara Grachevavs (2) Katie Boulter

(6) Diana Shnaider vs Erika Andreeva Non prima 13:00



WTA Paris 125 Diana Shnaider [6] • Diana Shnaider [6] 0 6 6 0 Erika Andreeva Erika Andreeva 0 1 2 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diana Shnaider 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1) Emma Navarro vs Fiona Ferro Non prima 15:00



WTA Paris 125 Emma Navarro [1] • Emma Navarro [1] 0 6 6 0 Fiona Ferro Fiona Ferro 0 3 2 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emma Navarro 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Fiona Ferro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Fiona Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Fiona Ferro 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Fiona Ferro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Fiona Ferro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alizé Cornet vs Elena-Gabriela Ruse



WTA Paris 125 Alizé Cornet • Alizé Cornet 0 1 2 0 Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 0 6 6 0 Vincitore: Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alizé Cornet 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA Paris 125 Monica Niculescu / Lin Zhu Monica Niculescu / Lin Zhu 6 5 15 Greet Minnen / Heather Watson Greet Minnen / Heather Watson 0 7 13 Vincitore: Niculescu / Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 15-13 Greet Minnen / Heather Watson 1-0 Monica Niculescu / Lin Zhu 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 11-12 12-12 12-13 13-13 14-13 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Monica Niculescu / Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Monica Niculescu / Lin Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Monica Niculescu / Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Monica Niculescu / Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Monica Niculescu / Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Monica Niculescu / Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Monica Niculescu / Lin Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-0 → 6-0 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Monica Niculescu / Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Greet Minnen / Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Monica Niculescu / Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Greet Minnen / Heather Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Monica Niculescu/ Lin Zhuvs Greet Minnen/ Heather Watson

Yifan Xu / Shuai Zhang vs Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi



WTA Paris 125 Yifan Xu / Shuai Zhang Yifan Xu / Shuai Zhang 5 6 8 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 7 4 10 Vincitore: Muhammad / Sutjiadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 10-8 0-1 Yifan Xu / Shuai Zhang 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 7-8 7-9 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Yifan Xu / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Yifan Xu / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Yifan Xu / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Yifan Xu / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Yifan Xu / Shuai Zhang 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Yifan Xu / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Yifan Xu / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Yifan Xu / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Yifan Xu / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Yifan Xu / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Yifan Xu / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Center Court – ore 12:30

Jesika Maleckova / Conny Perrin vs (4) Alicia Barnett / (4) Freya Christie



WTA Parma 125 Jesika Maleckova / Conny Perrin • Jesika Maleckova / Conny Perrin 0 6 7 0 Alicia Barnett / Freya Christie [4] Alicia Barnett / Freya Christie [4] 0 4 5 0 Vincitore: Maleckova / Perrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Alicia Barnett / Freya Christie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Alicia Barnett / Freya Christie 15-0 15-15 30-15 4-4 → 4-5 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Alicia Barnett / Freya Christie 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Alicia Barnett / Freya Christie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Alicia Barnett / Freya Christie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(4) Anna Karolina Schmiedlova vs Jule Niemeier Non prima 14:00



WTA Parma 125 Anna Karolina Schmiedlova [4] Anna Karolina Schmiedlova [4] 6 6 7 Jule Niemeier Jule Niemeier 4 7 5 Vincitore: Schmiedlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 40-15 5-5 → 6-5 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Anna Karolina Schmiedlova 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 7*-7 7*-8 8-8* 9-8* 9*-9 10*-9 10-10* 10-11* 11*-11 11*-12 6-6 → 6-7 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Anna Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Jule Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Anna Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Renata Zarazua vs (8) Mayar Sherif Non prima 16:00



WTA Parma 125 Renata Zarazua Renata Zarazua 0 4 4 Mayar Sherif [8] • Mayar Sherif [8] 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 4-5 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

/ vs (2) Ingrid Gamarra Martins / (2) Elixane Lechemia



WTA Parma 125 Jesika Maleckova / Conny Perrin Jesika Maleckova / Conny Perrin 6 7 1 0 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia [2] • Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia [2] 8 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jesika Maleckova / Conny Perrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Ingrid Gamarra Martins / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Jesika Maleckova / Conny Perrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

CHALLENGER Oeiras 4 (🇵🇹 Portogallo) Semifinali, terra battuta

ATP Oeiras 4 Denis Yevseyev Denis Yevseyev 5 2 Elias Ymer Elias Ymer 7 6 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Yevseyev 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Yevseyev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Yevseyev 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 3-4 → 4-4 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-4 → 3-4 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Yevseyev 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. Denis Yevseyevvs Elias Ymer

2. [WC] Jaime Faria vs [6] Roman Andres Burruchaga



ATP Oeiras 4 Jaime Faria Jaime Faria 6 6 6 Roman Andres Burruchaga [6] Roman Andres Burruchaga [6] 4 7 1 Vincitore: Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-0 → 4-1 J. Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Faria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 J. Faria 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Faria 0-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 J. Faria 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Faria 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 J. Faria 15-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Faria 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 R. Andres Burruchaga 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Anirudh Chandrasekar / Arjun Kadhe vs [WC] Pedro Araujo / Joao Domingues OR Filip Duda / Vit Kopriva



ATP Oeiras 4 Anirudh Chandrasekar / Arjun Kadhe [1] Anirudh Chandrasekar / Arjun Kadhe [1] 6 7 Pedro Araujo / Joao Domingues Pedro Araujo / Joao Domingues 4 6 Vincitore: Chandrasekar / Kadhe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 P. Araujo / Domingues 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Chandrasekar / Kadhe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 P. Araujo / Domingues 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Chandrasekar / Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Araujo / Domingues 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 A. Chandrasekar / Kadhe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 P. Araujo / Domingues 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 A. Chandrasekar / Kadhe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Araujo / Domingues 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Chandrasekar / Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 P. Araujo / Domingues 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 A. Chandrasekar / Kadhe 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Araujo / Domingues 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Chandrasekar / Kadhe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 P. Araujo / Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Chandrasekar / Kadhe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Araujo / Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Chandrasekar / Kadhe 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 P. Araujo / Domingues 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Chandrasekar / Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Araujo / Domingues 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Chandrasekar / Kadhe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

ATP Oeiras 4 Pedro Araujo / Joao Domingues Pedro Araujo / Joao Domingues 2 6 10 Filip Duda / Vit Kopriva Filip Duda / Vit Kopriva 6 4 7 Vincitore: Araujo / Domingues Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 F. Duda / Kopriva 1-0 F. Duda / Kopriva 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 df 6-8 7-8 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Araujo / Domingues 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Duda / Kopriva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Araujo / Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Duda / Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Araujo / Domingues 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Duda / Kopriva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 3-1 → 3-2 P. Araujo / Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Duda / Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-0 → 2-1 P. Araujo / Domingues 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 F. Duda / Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Araujo / Domingues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 2-5 → 2-6 F. Duda / Kopriva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 P. Araujo / Domingues 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Duda / Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Araujo / Domingues 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Duda / Kopriva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Araujo / Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Duda / Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. [WC] Pedro Araujo/ Joao Dominguesvs Filip Duda/ Vit Kopriva

2. [3] Filip Bergevi / Mick Veldheer vs Simon Freund / Johannes Ingildsen (non prima ore: 13:00)



ATP Oeiras 4 Filip Bergevi / Mick Veldheer [3] Filip Bergevi / Mick Veldheer [3] 6 6 8 Simon Freund / Johannes Ingildsen Simon Freund / Johannes Ingildsen 7 4 10 Vincitore: Freund / Ingildsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 F. Bergevi / Veldheer 0-1 1-1 2-1 3-1 df 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 df 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Bergevi / Veldheer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 S. Freund / Ingildsen 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Freund / Ingildsen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 S. Freund / Ingildsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Freund / Ingildsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-0 → 2-1 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 S. Freund / Ingildsen 5-2 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 6-6 → 6-7 S. Freund / Ingildsen 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 40-15 df df 5-5 → 6-5 S. Freund / Ingildsen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Freund / Ingildsen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 F. Bergevi / Veldheer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 S. Freund / Ingildsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Bergevi / Veldheer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 S. Freund / Ingildsen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Freund / Ingildsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Bergevi / Veldheer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

CHALLENGER Tunis (🇹🇳 Tunisia) – Semifinali, terra battuta

ATP Tunis Oriol Roca Batalla Oriol Roca Batalla 6 7 Damir Dzumhur [2] Damir Dzumhur [2] 3 6 Vincitore: Roca Batalla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 40*-30 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 O. Roca Batalla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 O. Roca Batalla 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 O. Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 O. Roca Batalla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 O. Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Roca Batalla 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 O. Roca Batalla 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Roca Batalla 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 O. Roca Batalla 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. Oriol Roca Batallavs [2] Damir Dzumhur

2. [1] Valentin Vacherot vs Valentin Royer



ATP Tunis Valentin Vacherot [1] Valentin Vacherot [1] 6 4 Valentin Royer Valentin Royer 7 6 Vincitore: Royer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 V. Royer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Royer 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 V. Vacherot 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Royer 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Patrik Rikl / Michael Vrbensky vs Damir Dzumhur / Matej Sabanov



ATP Tunis Patrik Rikl / Michael Vrbensky Patrik Rikl / Michael Vrbensky 6 6 Damir Dzumhur / Matej Sabanov Damir Dzumhur / Matej Sabanov 3 3 Vincitore: Rikl / Vrbensky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Dzumhur / Sabanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 P. Rikl / Vrbensky 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace 4-3 → 5-3 D. Dzumhur / Sabanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 P. Rikl / Vrbensky 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Dzumhur / Sabanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Rikl / Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Dzumhur / Sabanov 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Rikl / Vrbensky 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 D. Dzumhur / Sabanov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Rikl / Vrbensky 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Dzumhur / Sabanov 0-15 df 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 P. Rikl / Vrbensky 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Dzumhur / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 P. Rikl / Vrbensky 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 D. Dzumhur / Sabanov 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 P. Rikl / Vrbensky 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Dzumhur / Sabanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 P. Rikl / Vrbensky 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

COURT AZIZ ZOUHIR – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Aleksandr Lobanov / Aziz Ouakaa vs [3] Federico Agustin Gomez / Marcus Willis



ATP Tunis Aleksandr Lobanov / Aziz Ouakaa Aleksandr Lobanov / Aziz Ouakaa 2 3 Federico Agustin Gomez / Marcus Willis [3] Federico Agustin Gomez / Marcus Willis [3] 6 6 Vincitore: Gomez / Willis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Lobanov / Ouakaa 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 F. Agustin Gomez / Willis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Lobanov / Ouakaa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 F. Agustin Gomez / Willis 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Lobanov / Ouakaa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Agustin Gomez / Willis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Lobanov / Ouakaa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Agustin Gomez / Willis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Lobanov / Ouakaa 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Agustin Gomez / Willis 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Lobanov / Ouakaa 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 F. Agustin Gomez / Willis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 2-3 → 2-4 A. Lobanov / Ouakaa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Agustin Gomez / Willis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Lobanov / Ouakaa 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 F. Agustin Gomez / Willis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Lobanov / Ouakaa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – Semifinali, cemento

ATP Taipei Yuta Shimizu / James Trotter Yuta Shimizu / James Trotter 2 6 6 Ray Ho / JiSung Nam [3] Ray Ho / JiSung Nam [3] 6 3 10 Vincitore: Ho / Nam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 R. Ho / Nam 1-0 2-0 2-1 ace 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 ace 6-3 6-4 7-4 8-4 8-5 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Shimizu / Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Ho / Nam 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Y. Shimizu / Trotter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 R. Ho / Nam 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Y. Shimizu / Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Ho / Nam 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 1-2 → 2-2 Y. Shimizu / Trotter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Ho / Nam 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Shimizu / Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Ho / Nam 15-0 40-0 2-5 → 2-6 Y. Shimizu / Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 R. Ho / Nam 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Y. Shimizu / Trotter 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 R. Ho / Nam 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Shimizu / Trotter 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Ho / Nam 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Y. Shimizu / Trotter 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

1. Yuta Shimizu/ James Trottervs [3] Ray Ho/ JiSung Nam

2. [4] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs Jake Delaney / Max Purcell



ATP Taipei Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [4] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [4] 7 3 13 Jake Delaney / Max Purcell Jake Delaney / Max Purcell 6 6 11 Vincitore: Matsui / Uesugi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 J. Delaney / Purcell 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 11-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Delaney / Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Delaney / Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Delaney / Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 0-2 → 1-2 J. Delaney / Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Delaney / Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Delaney / Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 3-4 → 4-4 J. Delaney / Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Delaney / Purcell 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Delaney / Purcell 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Delaney / Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Illya Marchenko vs Yu Hsiou Hsu (non prima ore: 09:00)



ATP Taipei Illya Marchenko Illya Marchenko 0 7 6 Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu 6 6 3 Vincitore: Marchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 I. Marchenko 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 I. Marchenko 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 I. Marchenko 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [3] Adam Walton vs [2] James Duckworth