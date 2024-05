Jannik Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo in vista del Roland Garros. Poi mette una foto sui social e Parigi diventa più vicina

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi sui campi in terra rossa di Montecarlo. La notizia, riportata in esclusiva dai colleghi di Sky Sport, conferma che il 22enne di Sesto Pusteria, dopo aver effettuato ieri alcuni controlli medici al J Medical di Torino, ha deciso di riprendere immediatamente la preparazione nel Principato.

Gli indizi disseminati sui social media dal coach australiano Darren Cahill, tra cui alcune eloquenti foto delle palline del Roland Garros, della terra rossa e della racchetta, avevano già fatto presagire la ferma volontà di Sinner di prepararsi al meglio per il prestigioso Slam parigino e di testare le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio all’anca che lo aveva costretto a rinunciare all’atteso appuntamento degli Internazionali d’Italia a Roma.

Con l’inizio del Roland Garros fissato per il 26 maggio, il tempo a disposizione di Sinner per recuperare la forma ottimale è davvero poco. Il tennista altoatesino dovrà fare affidamento sulla sua grande determinazione e sulla capacità di ascoltare attentamente le risposte del proprio corpo per evitare ricadute o forzature eccessive, un aspetto che aveva già sottolineato con grande maturità durante la conferenza stampa al Foro Italico.

Nonostante le difficoltà e le incognite legate all’infortunio, Sinner è deciso a fare tutto il possibile per essere al via del Roland Garros, consapevole che un’eventuale vittoria nel Major francese potrebbe proiettarlo verso la tanto agognata prima posizione nel ranking ATP. Gli appassionati di tennis e i tifosi italiani attendono con ansia ulteriori aggiornamenti sulle condizioni fisiche del loro beniamino, mentre il sorteggio del tabellone principale è in programma per il 23 maggio alle ore 14.00.





Marco Rossi