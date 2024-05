Challenger Skopje: Il Tabellone Principale e di Quali. Sette azzurri nel Md

Challenger Skopje – Tabellone Principale – terra

(1) Tseng, Chun-Hsin vs (PR) Alvarez Varona, Nicolas

Qualifier vs Weis, Alexander

Qualifier vs (Alt) Forejtek, Jonas

(Alt) Majchrzak, Kamil vs (8) Onclin, Gauthier

(4) Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

Giannessi, Alessandro vs Gautier, Alexis

Qualifier vs (WC) Artnak, Bor

Luz, Orlando vs (5) Kasnikowski, Maks

(7) Jianu, Filip Cristian vs Cina, Federico

(WC) Lazarov, Alexandar vs Cecchinato, Marco

Campana Lee, Gerard vs Clarke, Jay

Fonio, Giovanni vs (3) Dalla Valle, Enrico

(6) Vincent Ruggeri, Samuel vs (WC) Basic, Mirza

Paulson, Andrew vs Vesely, Jiri

Schwaerzler, Joel vs Qualifier

Qualifier vs (2) Kirkin, Ergi

(1) Dodig, Matejvs (Alt) Ho, Ray(Alt) Zormann, Marcelovs (10) Basilashvili, Nikoloz

(2) Added, Dan vs (PR) Nikles, Johan

(WC) Deari, Shendrit vs (9) Pavlovic, Luka

(3) Prado Angelo, Juan Carlos vs Fomin, Sergey

(PR) Milojevic, Nikola vs (7) Melzer, Gerald

(4) Nijboer, Ryan vs (Alt) Goldhoff, George

(WC) Grabul, Dimitar vs (8) Mikrut, Luka

(5/PR) Kym, Jerome vs (WC) Bugarikj, Berk

(Alt) Donski, Alexander vs (12) Oberleitner, Neil

(6) Bittoun Kouzmine, Constantin vs (WC) Huseinovic, Amar

(Alt) Puttergill, Calum vs (11) Seggerman, Ryan

Central Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [PR] Nikola Milojevic vs [7] Gerald Melzer

2. [Alt] Marcelo Zormann vs [10] Nikoloz Basilashvili

3. [5/PR] Jerome Kym vs [WC] Berk Bugarikj

4. [Alt] Calum Puttergill vs [11] Ryan Seggerman (non prima ore: 15:00)

Court 5 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Constantin Bittoun Kouzmine vs [WC] Amar Huseinovic

2. [WC] Shendrit Deari vs [9] Luka Pavlovic

3. [WC] Dimitar Grabul vs [8] Luka Mikrut

Court 6 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Juan Carlos Prado Angelo vs Sergey Fomin

2. [4] Ryan Nijboer vs [Alt] George Goldhoff

Court 8 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Matej Dodig vs [Alt] Ray Ho

2. [Alt] Alexander Donski vs [12] Neil Oberleitner

3. [2] Dan Added vs [PR] Johan Nikles