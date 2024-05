Matteo Berrettini torna agli Internazionali BNL d’Italia: “Bello ritrovare il tifo e l’energia di Roma”

Dopo tre anni di assenza, Matteo Berrettini è pronto a fare il suo ritorno nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista italiano si presenta al Foro Italico con entusiasmo, nonostante l’ennesimo momento difficile sul piano fisico dovuto a una tonsillite.

“L’ho trovato bellissimo e anche molto cambiato, in meglio, in tante cose. E l’energia è sempre la stessa. E’ bello, bello tornare qui e ritrovare il tifo, quell’energia che mi è mancata negli ultimi anni”, ha dichiarato Berrettini riguardo al suo ritorno a Roma.

Nonostante la preparazione complessa a causa dei problemi di salute, il tennista italiano ci tiene a essere presente e a farsi trovare pronto per la prima partita, prevista per giovedì. “Questo è il torneo che mi ha ispirato, che mi ha fatto diventare quello che sono. Ce la sto mettendo tutta ma è stata una preparazione molto complessa. Ci sto provando: speravo di arrivare con una condizione diversa ma però questo è e così andrò a giocarmi il match”, ha aggiunto Berrettini.

Il primo avversario di Matteo sarà Stefano Napolitano, un giocatore che conosce bene e con cui si è scambiato messaggi di complimenti di recente. Berrettini è consapevole che giocare contro un altro italiano, specie a Roma, non è mai facile in termini di tensione.

“Ci conosciamo da tantissimo tempo, abbiamo più o meno la stessa età sarà una partita molto complessa perché lui sta facendo una stagione importante giocare a Roma, specie contro un altro italiano, non è mai facile in termini di tensione. Inoltre sappiamo che quando i giocatori si conoscono bene le differenze di classifica si appiattiscono (oggi Berrettini è n. 95 e Napolitano n. 125). […] Stefano sta giocando molto bene, ci siamo anche scritti di recente, dopo la mia vittoria a Marrakesh e la sua nel Challenger di Madrid”.

Riguardo all’assenza di Jannik Sinner, Berrettini ha espresso comprensione per la scelta del giovane tennista: “Sicuramente Jannik è il grande assente. Però credo che abbia fatto una scelta ragionevole. E’ giovanissimo, capisco quanto sia difficile non giocare questo torneo ma sono convinto che sarà protagonista qui per tantissimi anni. Gli faccio un grandissimo in bocca a lupo. Ci scriviamo spesso, ci complimentiamo per i reciproci risultati. Il torneo certo ha preso una bella botta ma questo è lo sport. Agli infortuni non si comanda. E’ troppo importante prendersi cura del proprio corpo, soprattutto in una stagione impressionante come quella che sta facendo lui”.

Nonostante le difficoltà e gli infortuni che hanno segnato la sua carriera, Matteo Berrettini rimane determinato a giocare e a dare il massimo, specialmente in un torneo così importante per lui come gli Internazionali BNL d’Italia.





Francesco Paolo Villarico