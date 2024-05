Roland Garros 2024: Un record di prize money, ma c’è ancora margine di miglioramento

Il Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam, è da sempre una fonte di entrate significative per i tennisti partecipanti. L’edizione 2024 non farà eccezione, anzi, distribuirà più denaro che mai nella storia del torneo francese. Tuttavia, le cifre rimangono ancora lontane dall’importo totale che i giocatori e le giocatrici meriterebbero.

Il montepremi complessivo del Roland Garros 2024 raggiungerà la cifra record di 53.478.000 €, con un incremento del 7,82% rispetto all’edizione precedente. Nonostante gli organizzatori ottengano un notevole rendimento economico nell’ospitare un evento di tale portata, si continua a chiedere con insistenza che venga dato di più ai tennisti, i veri protagonisti dello spettacolo.

Negli ultimi anni si sono osservati aumenti del prize money e, soprattutto, una distribuzione molto più equa. Tuttavia, c’è ancora spazio per miglioramenti. Nel tentativo di democratizzare il tennis, a partire dallo scoppio della pandemia, i premi per i tennisti che vengono eliminati nelle qualificazioni e nei primi turni sono stati notevolmente aumentati. L’obiettivo è permettere a sempre più persone di vivere di questo sport e fare in modo che la partecipazione a un Grande Slam offra un importante sostegno economico ai tennisti per il resto dell’anno.

Non ci sono incrementi di prize money per i vincitori, finalisti, semifinalisti e quarti di finalisti dei tabelloni di doppio maschile e femminile, con un premio di 590.000 € per i campioni. I miglioramenti si concentrano sui primi turni, con 17.500 € per gli sconfitti al primo turno. Non ci sono aumenti nel tabellone del doppio misto, con un premio di 122.000 € per i vincitori.

In definitiva, il Roland Garros 2024 entrerà nella storia per il suo record di prize money, ma ci sono ancora margini di miglioramento per garantire una giusta ricompensa ai tennisti, veri protagonisti dello spettacolo.

La distribuzione del prize money del Roland Garros 2024, turno per turno, con l’aumento rispetto al 2023, è la seguente:

_Torneo singolare maschile e femminile_

– Primo turno di qualificazione: 20.000 € (+25%)

– Secondo turno di qualificazione: 28.000 € (+27,27%)

– Terzo turno di qualificazione: 41.000 € (+20,59%)

– Primo turno: 73.000 € (+5,80%)

– Secondo turno: 110.000 € (+13,40%)

– Terzo turno: 158.000 € (+11,27%)

– Ottavi di finale: 250.000 € (+4,17%)

– Quarti di finale: 415.000 € (+3,75%)

– Semifinali: 650.000 € (+3,17%)

– Finalisti: 1.200.000 € (+4,35%)

– Vincitori: 2.400.000 € (+4,35%)





Francesco Paolo Villarico