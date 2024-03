Cazaux crolla in campo nelle qualificazioni a Miami, poi si riprende ma esce in carrozzina (video)

Brutta scena nel primo turno di qualificazioni al Miami Open. Il talentoso francese Arthur Cazaux è collassato in campo nel quarto game del terzo set, opposto al connazionale Harold Mayot, probabilmente per un mix di fatica e grande calore. La scena è stata ripresa dal video, piuttosto forte, che riportiamo. Per fortuna Cazaux è stato prontamente soccorso dai medici e assistenti del torneo, e si è ripreso quasi subito, ma ovviamente non ha concluso la partita, uscendo dal campo in carrozzina per precauzione. Immobile invece Mayot, che non è corso dall’altro lato del campo, andando a sincerarsi delle condizioni di Arthur solo dopo l’intervento dei medici.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY — 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024

Il caldo umido della Florida è spesso difficile da sopportare, e questa volta è stato il francese a farne le spese. Oggi su Miami le temperature non erano proibitive, intorno al 30 gradi, ma il tasso di umidità del 70% ha certamente stressato il fisico di Cazaux, dopo oltre due ore di battaglia contro Mayot.

In bocca al lupo a Cazaux, per una pronta ripresa.

Mario Cecchi