Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Guangzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md e uno nelle quali

27/04/2024 13:56 2 commenti
Federico Cinà nella foto
Federico Cinà nella foto

CHN Challenger Guangzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Purcell, Max AUS vs (Alt) Holt, Brandon USA
Hsu, Yu Hsiou TPE vs Qualifier
Schoolkate, Tristan AUS vs Yevseyev, Denis KAZ
Tu, Li AUS vs (8) Bellucci, Mattia ITA

(4) Harris, Lloyd RSA vs Wong, Coleman HKG
(WC) Wang, Jiaji CHN vs Jasika, Omar AUS
Lajal, Mark EST vs Qualifier
Qualifier vs (7) Cressy, Maxime USA

(6) Uchiyama, Yasutaka JPN vs (WC) Te, Rigele CHN
Qualifier vs Zhukayev, Beibit KAZ
Marchenko, Illya UKR vs Bolt, Alex AUS
(WC) Zhou, Yi CHN vs (3) Walton, Adam AUS

(5) Bu, Yunchaokete CHN vs Cina, Federico ITA
Escoffier, Antoine FRA vs Qualifier
Kachmazov, Alibek RUS vs Qualifier
Sweeny, Dane AUS vs (2) Duckworth, James AUS

CHN Challenger Guangzhou – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Sekulic, Philip AUS vs Fenty, Andrew USA
Bondioli, Federico ITA vs (8) Gerasimov, Egor BLR

(2) Shimizu, Yuta JPN vs Palan, Dominik CZE
(WC) Yang, Zijiang CHN vs (10) Bai, Yan CHN

(3) Saville, Luke AUS vs McCabe, James AUS
(WC) Cui, Jie CHN vs (12/Alt) Majchrzak, Kamil POL

(4) Donskoy, Evgeny RUS vs Bertola, Remy SUI
(WC) Xiao, Linang CHN vs (9) Moriya, Hiroki JPN

(5) Noguchi, Rio JPN vs Haliak, Mikalai BLR
Trotter, James JPN vs (7) Echargui, Moez TUN

(6) Berankis, Ricardas LTU vs Ramanathan, Ramkumar IND
(WC) Sun, Fajing CHN vs (11) Erel, Yanki TUR

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [WC] Fajing Sun CHN vs [11] Yanki Erel TUR
2. [WC] Jie Cui CHN vs [12/Alt] Kamil Majchrzak POL
3. [WC] Linang Xiao CHN vs [9] Hiroki Moriya JPN
4. James Trotter JPN vs [7] Moez Echargui TUN (non prima ore: 08:00)

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [6] Ricardas Berankis LTU vs Ramkumar Ramanathan IND
2. [3] Luke Saville AUS vs James McCabe AUS
3. [WC] Zijiang Yang CHN vs [10] Yan Bai CHN
4. [2] Yuta Shimizu JPN vs Dominik Palan CZE (non prima ore: 08:00)

Court 6 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Federico Bondioli ITA vs [8] Egor Gerasimov
2. [1] Philip Sekulic AUS vs Andrew Fenty USA
3. [5] Rio Noguchi JPN vs Mikalai Haliak
4. [4] Evgeny Donskoy vs Remy Bertola SUI (non prima ore: 08:00)

TAG:

2 commenti

Albo 27-04-2024 15:18

Sfortunato Cina

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 27-04-2024 14:19

Uchiyama

Yevseyev

Harris
Duckworth

Hsu
Lajal
Marchenko
Q

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!