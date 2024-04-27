Challenger Guangzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md e uno nelle quali
Challenger Guangzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Purcell, Max vs (Alt) Holt, Brandon
Hsu, Yu Hsiou vs Qualifier
Schoolkate, Tristan vs Yevseyev, Denis
Tu, Li vs (8) Bellucci, Mattia
(4) Harris, Lloyd vs Wong, Coleman
(WC) Wang, Jiaji vs Jasika, Omar
Lajal, Mark vs Qualifier
Qualifier vs (7) Cressy, Maxime
(6) Uchiyama, Yasutaka vs (WC) Te, Rigele
Qualifier vs Zhukayev, Beibit
Marchenko, Illya vs Bolt, Alex
(WC) Zhou, Yi vs (3) Walton, Adam
(5) Bu, Yunchaokete vs Cina, Federico
Escoffier, Antoine vs Qualifier
Kachmazov, Alibek vs Qualifier
Sweeny, Dane vs (2) Duckworth, James
Challenger Guangzhou – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Sekulic, Philip vs Fenty, Andrew
Bondioli, Federico vs (8) Gerasimov, Egor
(2) Shimizu, Yuta vs Palan, Dominik
(WC) Yang, Zijiang vs (10) Bai, Yan
(3) Saville, Luke vs McCabe, James
(WC) Cui, Jie vs (12/Alt) Majchrzak, Kamil
(4) Donskoy, Evgeny vs Bertola, Remy
(WC) Xiao, Linang vs (9) Moriya, Hiroki
(5) Noguchi, Rio vs Haliak, Mikalai
Trotter, James vs (7) Echargui, Moez
(6) Berankis, Ricardas vs Ramanathan, Ramkumar
(WC) Sun, Fajing vs (11) Erel, Yanki
Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [WC] Fajing Sun vs [11] Yanki Erel
2. [WC] Jie Cui vs [12/Alt] Kamil Majchrzak
3. [WC] Linang Xiao vs [9] Hiroki Moriya
4. James Trotter vs [7] Moez Echargui (non prima ore: 08:00)
Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [6] Ricardas Berankis vs Ramkumar Ramanathan
2. [3] Luke Saville vs James McCabe
3. [WC] Zijiang Yang vs [10] Yan Bai
4. [2] Yuta Shimizu vs Dominik Palan (non prima ore: 08:00)
Court 6 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Federico Bondioli vs [8] Egor Gerasimov
2. [1] Philip Sekulic vs Andrew Fenty
3. [5] Rio Noguchi vs Mikalai Haliak
4. [4] Evgeny Donskoy vs Remy Bertola (non prima ore: 08:00)
TAG: Circuito Challenger
2 commenti
Sfortunato Cina
Uchiyama
Yevseyev
Harris
Duckworth
Hsu
Lajal
Marchenko
Q