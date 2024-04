Challenger Guangzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md e uno nelle quali

Challenger Guangzhou – Tabellone Principale – hard

(1) Purcell, Max vs (Alt) Holt, Brandon

Hsu, Yu Hsiou vs Qualifier

Schoolkate, Tristan vs Yevseyev, Denis

Tu, Li vs (8) Bellucci, Mattia

(4) Harris, Lloyd vs Wong, Coleman

(WC) Wang, Jiaji vs Jasika, Omar

Lajal, Mark vs Qualifier

Qualifier vs (7) Cressy, Maxime

(6) Uchiyama, Yasutaka vs (WC) Te, Rigele

Qualifier vs Zhukayev, Beibit

Marchenko, Illya vs Bolt, Alex

(WC) Zhou, Yi vs (3) Walton, Adam

(5) Bu, Yunchaokete vs Cina, Federico

Escoffier, Antoine vs Qualifier

Kachmazov, Alibek vs Qualifier

Sweeny, Dane vs (2) Duckworth, James

(1) Sekulic, Philipvs Fenty, Andrewvs (8) Gerasimov, Egor

(2) Shimizu, Yuta vs Palan, Dominik

(WC) Yang, Zijiang vs (10) Bai, Yan

(3) Saville, Luke vs McCabe, James

(WC) Cui, Jie vs (12/Alt) Majchrzak, Kamil

(4) Donskoy, Evgeny vs Bertola, Remy

(WC) Xiao, Linang vs (9) Moriya, Hiroki

(5) Noguchi, Rio vs Haliak, Mikalai

Trotter, James vs (7) Echargui, Moez

(6) Berankis, Ricardas vs Ramanathan, Ramkumar

(WC) Sun, Fajing vs (11) Erel, Yanki

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Fajing Sun vs [11] Yanki Erel

2. [WC] Jie Cui vs [12/Alt] Kamil Majchrzak

3. [WC] Linang Xiao vs [9] Hiroki Moriya

4. James Trotter vs [7] Moez Echargui (non prima ore: 08:00)

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Ricardas Berankis vs Ramkumar Ramanathan

2. [3] Luke Saville vs James McCabe

3. [WC] Zijiang Yang vs [10] Yan Bai

4. [2] Yuta Shimizu vs Dominik Palan (non prima ore: 08:00)

Court 6 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Bondioli vs [8] Egor Gerasimov

2. [1] Philip Sekulic vs Andrew Fenty

3. [5] Rio Noguchi vs Mikalai Haliak

4. [4] Evgeny Donskoy vs Remy Bertola (non prima ore: 08:00)