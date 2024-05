Luciano Darderi trionfa all’esordio agli Internazionali d’Italia. Battuto Shapovalov che si è trovato a due punti dal vincere la partita con il servizio a disposizione

Luciano Darderi ha debuttato agli Internazionali d’Italia con una vittoria di carattere su Denis Shapovalov, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita al primo turno di Miami. In una partita agonica e difficilissima, durata oltre tre ore, Darderi ha avuto la meglio sul nordamericano con il punteggio di 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4) dopo 3 ore e 11 minuti di partita, guadagnandosi il secondo turno del Masters 1000 di Roma contro Mariano Navone.

I dati hanno evidenziato la maggiore solidità di Darderi, con 21 vincenti e 25 errori non forzati, rispetto ai 49 vincenti e 64 errori non forzati di Shapovalov. Una vittoria meritata per il giovane azzurro, che si è guadagnato l’applauso del Foro Italico.

La sfida tra i due tennisti, che interpretano il tennis in maniere completamente opposte, è stata caratterizzata da una scarsa regolarità. Darderi ha faticato sulla seconda di servizio, subendo costantemente l’aggressività del suo avversario. Il risultato sono stati quattro break, due per parte, nei primi sei giochi. Shapovalov è scappato due volte, per poi essere ripreso immediatamente, collezionando errori e doppi falli.

Il primo set si è deciso al tiebreak, con Shapovalov che si è aggiudicato la frazione grazie al suo dritto a sventaglio e agli errori di Darderi.

Nel secondo set, l’azzurro ha iniziato a condurre, sfruttando i crolli di Shapovalov e chiudendo a rete per portare la sfida al terzo set per 6 a 3 con i break decisivi al quinto e nono gioco con la complicità del canadese che ha commesso ben tre doppi falli.

Nel set decisivo, Darderi ha dovuto salvare una palla break nel quinto gioco, ma è riuscito a strappare il servizio a Shapovalov grazie alla sua variazione di colpi. Tuttavia, l’equilibrio è stato ristabilito dal canadese, che ha ritrovato il suo delizioso rovescio impattando sul 4 pari.

Nel nono gioco Darderi perdeva nuovamente la battuta, ma il canadese quando ha servito per il match ha ceduto ai vantaggi il servizio senza procurarsi palle match.

L’undicesimo game è stato cruciale, con Darderi costretto a salvare due palle break e a giocare un game da coltello tra i denti per garantirsi il tiebreak.

Alla fine, sono state le energie a fare la differenza. Sul 5-4 per Darderi, l’azzurro si è conquistato la partita con una fucilata di dritto e l’ennesimo errore di Shapovalov sul match point (palla corta in rete).

ATP Rome Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 7 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 7 3 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

🇮🇹 Luciano Darderi vs 🇨🇦 Denis Shapovalov

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇨🇦 Shapovalov |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **243** | 222 |

| Aces | **3** | 2 |

| Double Faults | **5** | 14 |

| First Serve % | 54% (67/123) | **55% (66/119)**|

| 1st Serve Points Won % | 64% (43/67) | **70% (46/66)** |

| 2nd Serve Points Won % | **50% (28/56)** | 36% (19/53) |

| Break Points Saved % | **67% (8/12)** | 45% (5/11) |

| Service Games Played | 16 | **17** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇨🇦 Shapovalov |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **184** | 144 |

| 1st Serve Return Points Won %| 30% (20/66) | **36% (24/67)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| **64% (34/53)** | 50% (28/56) |

| Break Points Converted % | **55% (6/11)** | 33% (4/12) |

| Return Games Played | **17** | 16 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇨🇦 Shapovalov |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 48% (16/33) | **68% (27/40)** |

| Winners | 21 | **49** |

| Unforced Errors | **25** | 64 |

| Service Points Won % | **58% (71/123)**| 55% (65/119) |

| Return Points Won % | **45% (54/119)**| 42% (52/123) |

| Total Points Won % | **52% (125/242)**| 48% (117/242) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇨🇦 Shapovalov |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **220km/h (136mph)** | 218km/h (135mph) |

| 1st Serve Average Speed | 181km/h (112mph) | **192km/h (119mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 156km/h (96mph) | **170km/h (105mph)** |

Le statistiche mostrano una partita equilibrata tra Darderi e Shapovalov, con l’italiano che ha ottenuto una vittoria di misura. Darderi ha servito leggermente meglio, con una percentuale più alta di punti vinti sulla seconda di servizio (50% vs 36%) e di palle break salvate (67% vs 45%), nonostante abbia messo a segno solo un ace in più (3 vs 2) e commesso meno doppi falli (5 vs 14). In risposta, Darderi è stato più efficace, vincendo il 45% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Shapovalov (64%), e convertendo una percentuale più alta di palle break (55% vs 33%). Shapovalov, invece, è stato più efficace a rete, vincendo il 68% dei punti contro il 48% di Darderi, e ha messo a segno più vincenti (49 vs 21), pur commettendo più errori non forzati (64 vs 25). Nel complesso, Darderi si è aggiudicato il 52% dei punti totali contro il 48% di Shapovalov.





Marco Rossi