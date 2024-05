Errani e Paolini trionfano nel doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2024

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno scritto una pagina di storia del tennis italiano, conquistando il titolo di doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2024. La vittoria arriva dodici anni dopo l’ultimo trionfo di una coppia italiana al Foro Italico, quando Errani si impose insieme a Roberta Vinci.

In finale, Errani e Paolini hanno battuto la coppia formata dall’americana Coco Gauff e dalla neozelandese Erin Routliffe con il punteggio di 6-3, 4-6, 10-8 dopo un’ora e mezza di gioco. Questo successo, il secondo stagionale per le azzurre dopo il trionfo a Linz, le proietta al quinto posto della Race, avvicinandole all’obiettivo delle Finals.

Partenza sprint delle italiane, che hanno ottenuto il break in apertura e sono riuscite a salvare tre palle del controbreak nel game successivo. Errani e Paolini hanno allungato sul 5-2 grazie a un dritto vincente di Paolini, chiudendo il primo set per 6-3. Nel secondo parziale, Gauff e Routliffe si sono portate avanti di un break, ma le azzurre hanno prontamente reagito. Nonostante ciò, la coppia italiana ha faticato sul servizio di Errani, subendo un altro break che ha permesso alle avversarie di vincere il set per 6-4.

Il super tie-break è stato ricco di emozioni, con Gauff e Routliffe avanti 4-1 e poi 8-6, ma Errani e Paolini sono state brave a completare una fantastica rimonta. Al primo match point, Gauff ha commesso un doppio fallo, scatenando la gioia delle italiane che si sono abbracciate.

Con questo trionfo, Errani e Paolini si presenteranno al Roland Garros con grandi ambizioni, forti di un’intesa sempre più solida e di una crescita costante nel circuito.

WTA Rome Coco Gauff / Erin Routliffe [3] Coco Gauff / Erin Routliffe [3] 3 6 8 Sara Errani / Jasmine Paolini Sara Errani / Jasmine Paolini 6 4 10 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Coco Gauff / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi