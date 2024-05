Errani e Paolini trionfano nel doppio al Foro Italico: “Un’emozione indescrivibile” (con la sintesi video della finale)

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno regalato un’altra domenica indimenticabile al tennis italiano, conquistando il titolo di doppio agli Internazionali d’Italia. Un trionfo dal sapore speciale per entrambe le giocatrici: Errani, 37enne di Massa Lombarda, ha messo in bacheca il 30esimo trofeo di specialità, tornando a vincere al Foro Italico dopo dodici anni, mentre Paolini, 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, ha completato una doppietta straordinaria, aggiungendo al successo in singolare a Dubai di fine febbraio anche quello in doppio a Roma.

“È una grande emozione vincere qui al Foro Italico, quasi non ci credo”, ha esordito Paolini nella conferenza stampa post-match. “E pensare che nella prima partita eravamo sotto 7-5 e 4-0 nel secondo set… Sono molto felice e davvero tanto orgogliosa”, ha aggiunto Errani, sottolineando l’importanza di questo successo per le giocatrici italiane.

La coppia azzurra ha iniziato la sua avventura meno di un anno fa, quando Errani ha proposto a Paolini di provare a qualificarsi per le Olimpiadi. “Giochiamo bene insieme ma sinceramente non avrei mai pensato di vincere un ‘1000’”, ha ammesso Paolini. Errani, invece, ha evidenziato i progressi fatti dalla coppia: “Di passione ne abbiamo tanta tutte e due, e dallo scorso anno siamo migliorate tantissimo. Con ‘Jas’ a rete ci sto io perché è lei quella davvero forte dal fondo”.

La finale è stata decisa sul filo di lana, con Errani che ha perso due volte il servizio sul punto secco (killer point), mentre nel super tie-break le azzurre sono sempre state sotto, ma hanno lottato fino in fondo, venendo premiate per la loro determinazione. “In campo Sara ha un’intelligenza pazzesca, è un grande tattico. Mi piacerebbe avere la sua mano, il suo tocco, la sua sensibilità”, ha dichiarato Paolini, che ha anche sottolineato l’importanza del sostegno reciproco in campo.

Quinte nella Race, Errani e Paolini potrebbero essere tra le favorite per le Olimpiadi, ma la romagnola preferisce mantenere un profilo basso: “Favorite direi di no, ci saranno anche tante coppie di singolariste forti”. Errani ha poi parlato della sua passione per il doppio e dell’importanza di rappresentare l’Italia nella BJK Cup: “L’intelligenza tattica deriva dalla passione per questo sport: mi piace studiare le avversarie, trovare soluzioni tattiche nuove. Nella convocazione per la BJK Cup ci spero: rappresentare l’Italia è sempre stato prioritario per me”.





Francesco Paolo Villarico