Da lunedì al Bonfiglio si fa sul serio: Paganetti contro Tagger, la sfida più attesa

Il cielo sopra Milano tiene e premia i tanti appassionati che hanno affollato i vialetti del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa con un caldo sole che ha illuminato i sedici campi del circolo. Doppio lavoro per gli under 18 impegnati a inseguire il sogno di un posto nei main draw dei Campionati Internazionali d’Italia Juniores che hanno dovuto affrontare un match al mattino e uno al pomeriggio. Domenica da primato dunque al Trofeo Bonfiglio, con 47 match dei tabelloni di qualificazione in programma che alla fine hanno promosso sedici atleti. Per loro si sono spalancate le porte della 64ª edizione del torneo J500, la più prestigiosa delle sei categorie ITF. Purtroppo nessuno dei 45 italiani al via è riuscito a passare i tre turni del torneo cadetto, con la sola 17enne Carla Giambelli arrivata al match decisivo dove è stata fermata dalla russa Anna Pushkareva (6-4 7-6) dopo una sfida molto lottata, con la milanese che ha avuto diverse occasioni per superare l’avversaria. Tantissimi gli spettatori presenti anche per assistere alla partita dell’atleta di casa, Andrea Tognolini, superato però dal solido tedesco Tom Sickenberger per 7-6 6-2.

Lunedì al via i tabelloni principali della 64ª edizione, con 18 italiani (9 ragazzi, 9 ragazze) impegnati. Nel maschile, occhi puntati sulla testa di serie n.1 del torneo, il 17enne Nicolai Budkov Kjaer, n.3 del ranking Junior ITF e già n.897 Atp. Il norvegese torna al Trofeo Bonfiglio dopo aver perso al terzo turno nella passata edizione. Tra gli azzurri, c’è curiosità per vedere all’opera Daniele Rapagnetta, reduce da una buona semifinale al J300 di Santa Croce e finalista quest’anno al J200 di Firenze. Il 17enne laziale, allievo del Piatti Tennis Center di Bordighera, è n.58 del ranking ed è il miglior azzurro in tabellone. Presente anche Vito Darderi, fratellino 16enne del n.54 Atp Luciano, accompagnato a Milano dal papà coach Gino.

Nel femminile, la stellina più brillante è senza dubbio la 15enne australiana Emerson Jones, numero 3 della classifica mondiale di categoria e finalista agli Australian Open Juniores. Ma è grande l’attesa per vedere in azione la 17enne barese Vittoria Paganetti, reduce dalla qualificazione al main draw degli Internazionali d’Italia dopo essere passata per il torneo delle Prequalificazioni. Esordio molto complicato per la n.31 del ranking visto che la pugliese è stata sorteggiata contro l’allieva di Francesca Schiavone, la 16enne austriaca Lilli Tagger, vittoriosa quest’anno a Salsomaggiore e Prato. Tornano a Milano, dopo il successo dello scorso anno in doppio – a 24 anni dall’ultimo hurrà di coppia di Flavia Pennetta e Roberta Vinci – anche Noemi Basiletti e Gaia Maduzzi ma, sia la 18enne toscana, n. 51 del ranking, che la piemontese (n. 66) proveranno a lasciare il segno anche nel torneo di singolare. Insomma, sarà un lunedì da non perdere per gli appassionati della racchetta (dalle ore 9), con la bellezza di 44 incontri di primo turno di singolare, distribuiti su dieci campi in terra rossa del circolo di via Arimondi. A seguire i primi match di doppio.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Qualificazioni femminili, turno decisivo

A. Pushkareva b. C. Giambelli (Ita) 6-4 7-6, L. Brunkel (Den) b. L. Podgorichani (Tha) 0-6 6-2 10/6, N. Taraba Wallberg (Swe) b. M. Burcescu (Rou) 6-2 7-6, V. Steiner (Ger) b. N. Jandova (Cze) 6-1 7-6, Y. Chen (Chn) b. M. Iyengar (Usa) 6-4 6-3, S. Fajmonova (Cze) b. M. Drobysheva (Ukr) 7-5 6-2, J. Hossam Salah (Egy) b. A. Penickova (Usa) 4-6 7-5 10/5, N. Lagaev (Can) b. A. Firman (Ukr) 6-7 6-3 12/10.

Qualificazioni femminili, secondo turno

M. Iyengar (Usa) b. V. Zidelova (Cze) 6-0 6-0, A. Pushkareva b. F. Maguina Bunikowska (Per) 6-2 6-2, N. Lagaev (Can) b. L. Oyebog Atang (Usa) 6-3 6-1, A. Firman (Ukr) b. C. Bassotti (Ita) 6-0 6-3, C. Giambelli (Ita) b. Z. Darken (Kaz) 7-5 6-0, L. Brunkel (Den) b. K. Sokolova (Ger) 6-2 6-0, M. Burcescu (Rou) b. K. Ruchkina 6-4 6-1, L. Podgorichani (Tha) b. N. Andronicou (Cyp) 6-3 6-2, N. Jandova (Cze) b. M. Phanthala (Fra) 6-4 6-2, V. Steiner (Ger) b. S. Rodrigues De Lima (Bra) 6-2 6-2, Y. Chen (Chn) b. C. Volante (Ita) 6-1 6-2, S. Fajmonova (Cze) b. S. Cohen Perovani (Bra) 6-4 6-4, J. Hossam Salah (Egy) b. S. Schnyder (Sui) 6-2 7-6, M. Drobysheva (Ukr) b. A. Nupbay (Kaz) 7-6 7-6, N. Taraba Wallberg (Swe) b. N. Villa (Sui) 6-0 6-0, A. Penickova (Usa) bye.

Qualificazioni maschili, turno decisivo

R. Senthil Kumar (Ind) b. M. Petkovic (Ger) 7-5 4-6 10/8, T. Sickenberger (Ger) b J. Guilleme (Nca) 6-2 6-2, K. Froemel (Cze) b. L. Nakamine (Per) 6-3 6-3, A. Trifi (Tun) b. G. Ghetu (Rou) 2-6 6-2 10/5, N. Johnston (Usa) b. K. Rahmani (Iri) 7-6 rit., F. Thomas (Sui) b. J. Oyebog Jr (Usa) 6-4 6-4, R. Turcanu (Rou) b. C. Cordoba (Esp) 6-4 6-3, R. Karki (Usa) b. M. Mikovic (Slo) 7-5 6-4.

Qualificazioni maschili, secondo turno

K. Froemel (Cze) b. K. Schinnerer (Usa) 6-2 6-3, M. Mikovic (Slo) b. P. Martinez Gomez (Esp) 6-3 3-6 12/10, T. Sickenberger (Ger) b. A. Tognolini (Ita) 7-6 6-2, J. Guilleme (Nca) b. Z. Sesko (Slo) 6-2 6-0, R. Turcanu (Rou) b. R. Arcuschin (Arg) 6-3 7-5, C. Cordoba (Esp) b. F. Pecorini (Ita) 6-0 6-2, G. Ghetu (Rou) b. M. Dussault (Usa) 6-3 6-2, A. Trifi (Tun) b. C. Cruz (Esa) 4-6 6-3 11/9, R. Senthil Kumar (Ind) b. B. Kokot (Pol) 6-4 7-6, M. Petkovic (Ger) b. D. Rakhmatullayev (Kaz) 6-4 6-4, N. Johnston (Usa) b. M. Kozlovsky (Cze) 6-1 6-3, J. Oyebog Jr (Usa) b. S. Haita (Rou) 6-2 6-3, L. Nakamine (Per) b. R. Segado Esteve (Esp) 2-6 6-0 10/4, K. Rahmani (Iri) b. B. Chan (Sgp) 6-2 4-6 10/8, R. Karki (Usa) b. W. Mirarchi (Ita) 6-2 4-6 10/6, F. Thomas (Sui) b. F. Solheim (Nor) 6-4 6-4.