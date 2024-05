Masters 1000 Roma: Andrea Vavassori si ferma all’esordio (sintesi video della partita)

Andrea Vavassori cede a Dominik Koepfer sul Pietrangeli nell’esordio al Masters 1000 di Roma, 6-4 6-3 il punteggio finale dell’incontro. L’azzurro, n.168 ATP e wild card nel torneo, ha giocato una discreta partita, ma il tedesco è stato più intenso e continuo nella spinta da fondo campo, e ha gestito meglio il gioco in risposta, assai più efficace dell’italiano.

Vavassori si porta in vantaggio con un break nel terzo gioco, bravo a reggere in difesa col rovescio e spezzare il ritmo, poi restituisce il break sul 3-2 alla quarta palla break, per colpa di qualche errore di troppo col diritto e un volée non impossibile sul punto decisivo. Koepfer migliora il rendimento del servizio nel set, Vavassori fa fatica in risposta. Sul 5-4 il tedesco è molto aggressivo in risposta, l’azzurro è buttato in difesa e sbaglia, concede due set point sul 15-40. Purtroppo commette un doppio fallo, che chiude il parziale 6-4 a favore di Koepfer.

Il tedesco ha preso campo, dopo il servizio è rapido ad aggredire la palla e spostare Vavassori in difesa, dove di fatto è disarmato. Andrea non trova la prima di servizio sull’1-0 e Koepfer si fa trovare pronto: risponde con decisione, trova un lob perfetto a punire l’attacco di Vavassori e strappa un break all’italiano con un’accelerazione di diritto sulla riga. Dominik vola avanti 3-0. “Wave” salva una delicata palla break nel game seguente e si porta 1-3. Ha due occasioni Vavassori per riaprire il set nel quinto gioco, ma Koepfer salva due palle break, ottimo il rovescio d’attacco sulla seconda, per il 4-1. Vavassori ha un’altra chance sul 4-2 (brutto game di servizio del tedesco), ma un diritto gli finisce in corridoio e Koepfer resta avanti, sino al 6-3 che chiude l’incontro.

ATP Rome Dominik Koepfer Dominik Koepfer 6 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 4 3 Vincitore: Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Koepfer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Koepfer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Koepfer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

🇩🇪 Dominik Koepfer vs 🇮🇹 Andrea Vavassori

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇩🇪 Koepfer | 🇮🇹 Vavassori |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **282** | 238 |

| Aces | **5** | 3 |

| Double Faults | 3 | **1** |

| First Serve % | 63% (39/62) | **67% (43/64)** |

| 1st Serve Points Won % | **85% (33/39)** | 65% (28/43) |

| 2nd Serve Points Won % | **43% (10/23)** | 38% (8/21) |

| Break Points Saved % | **75% (3/4)** | 63% (5/8) |

| Service Games Played | **10** | 9 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇩🇪 Koepfer | 🇮🇹 Vavassori |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **168** | 107 |

| 1st Serve Return Points Won %| **35% (15/43)** | 15% (6/39) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **62% (13/21)** | 57% (13/23) |

| Break Points Converted % | **38% (3/8)** | 25% (1/4) |

| Return Games Played | 9 | **10** |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇩🇪 Koepfer | 🇮🇹 Vavassori |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **76% (16/21)** | 67% (12/18) |

| Winners | **20** | 12 |

| Unforced Errors | **12** | 14 |

| Service Points Won % | **69% (43/62)** | 56% (36/64) |

| Return Points Won % | **44% (28/64)** | 31% (19/62) |

| Total Points Won % | **56% (71/126)**| 44% (55/126) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇩🇪 Koepfer | 🇮🇹 Vavassori |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 208km/h (129mph)| **221km/h (137mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 192km/h (119mph)| **205km/h (127mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | **177km/h (109mph)** | 167km/h (103mph) |

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Koepfer rispetto a Vavassori. Il tedesco ha servito meglio, vincendo una percentuale più alta di punti sia sulla prima (85% vs 65%) che sulla seconda di servizio (43% vs 38%), mettendo a segno anche più ace (5 vs 3) e salvando una percentuale più alta di palle break (75% vs 63%). In risposta, Koepfer è stato molto più efficace, vincendo il 44% dei punti totali, in particolare sulla prima di servizio di Vavassori (35%), e convertendo una percentuale più alta di palle break (38% vs 25%). Koepfer ha anche dominato a rete, vincendo il 76% dei punti contro il 67% di Vavassori, e ha messo a segno più vincenti (20 vs 12), commettendo meno errori non forzati (12 vs 14). Nel complesso, Koepfer si è aggiudicato il 56% dei punti totali contro il 44% di Vavassori.