Daniil Medvedev pronto a difendere il titolo agli Internazionali BNL d’Italia: “Mi sento bene ora”

Daniil Medvedev, campione in carica degli Internazionali BNL d’Italia, è tornato a Roma per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Durante la conferenza stampa, il tennista russo ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio subito a Madrid e delle sue ambizioni per il torneo.

Medvedev ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: “Mi sento bene ora. Ho avuto un infortunio minore a Madrid, ho recuperato molto nei tre giorni in cui sono rimasto lì. Sono arrivato qui, mi sono allenato con gli sparring per controllare i miei movimenti. Oggi mi sono allenato a pieno ritmo e ho anche un giorno extra domani, quindi sono pronto a giocare”.

Il russo ha anche parlato delle differenze tra il suo gioco sulla terra battuta e sul cemento: “Per il mio corpo, la terra battuta è peggiore. È sempre stato così. Molte, molte volte mi sono infortunato a Madrid prima di Roma. Quando ero giovane, giocavo di più sui campi duri. Quando gioco sul cemento, non penso di infortunarmi così spesso perché controllo i miei movimenti. Sulla terra, forzo tutto perché non so come scivolare”.

Nonostante le difficoltà, Medvedev ha cambiato la sua prospettiva sui campi in terra battuta: “Mi sento come se ora potessi ottenere grandi risultati sulla terra. Non è così sorprendente come l’anno scorso”. Il russo ha anche confessato di non sentire la pressione di difendere il titolo: “Non sento alcuna pressione. Mi sento solo felice di aver vinto qui l’anno scorso e voglio fare bene anche quest’anno”.

Infine, Medvedev ha indicato Novak Djokovic come il favorito del torneo, ma non ha escluso se stesso dalla lotta per il titolo: “Penso che Novak sia sicuramente il favorito. È la testa di serie numero 1. Credo di essere lì anch’io. Se giocherò bene la prima partita, allora potrò essere tra i favoriti, sì”.

Sarà interessante vedere se Daniil Medvedev riuscirà a confermarsi campione agli Internazionali BNL d’Italia, superando le insidie della terra rossa e degli avversari di alto livello che troverà sul suo cammino.





Francesco Paolo Villarico