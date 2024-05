Breaking News: Si ritira Matteo Berrettini dal torneo di Roma “Alla fine mi sembra giusto parlarne e dire che non riesco a giocare. Ho fatto di tutto ma non sono pronto per competere. Non c’è niente di rotto”

Grande sorpresa per il forfait di Matteo Berrettini dal torneo Masters 1000 di Roma. L’azzurro si è ritirato pochi minuti fa e sarà l’americano J.J. Wolf a sfidare domani Stefano Napolitano.

Queste le parole dell’azzurro in conferenza stampa: “Alla fine mi sembra giusto parlarne e dire che non riesco a giocare. Ho fatto di tutto ma non sono pronto per competere, farmi male e stare fermo. Ho dovuto mettere da parte il cuore e … Niente. Ho già vissuto tutto questo, non voglio mettere sui social, siamo a casa e preferisco parlare. Speriamo che il 2025 sia l’ anno buono per Roma.”

“Spero prima di Parigi di giocare, mi serve allenarmi con ritmo, i passi giusti quando ci si è fermati. Non sono pronto per domani.

Come mi sento? Non è un trauma, ho la sensazione che potrebbe succedere qualcosa. Ho preso tante medicine e mi sento debilitato. Devo essere pronto a giocare tre ore e domani non lo sarei. Per la mia storia non è giusto scendere in campo così. E io qui voglio giocare per arrivare in fondo e vincere. Altrimenti non ha senso giocare qui. Non c’è niente di rotto. Sono triste perché sono tre anni che non riesco a giocare, nel torneo che mi ha fatto innamorare del tennis e scegliere questa professione”.