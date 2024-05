Fabio Fognini: “Ho ancora quel fuoco dentro di me”. Eugenie Bouchard ritorna a giocare a tennis

Fabio Fognini debutterà questo pomeriggio contro Daniel Evans nell’ATP di Roma, in casa e davanti al suo pubblico. L’italiano ha parlato con i media del suo stato fisico e di come affronta il futuro: “Ho avuto i miei acciacchi e purtroppo non ho potuto giocare la stagione sulla terra battuta con continuità, ma da qui al Roland Garros voglio solo pensare positivo. Stare bene fisicamente è la cosa più importante. E poi, in termini di classifica, voglio essere presente nei tornei del Grande Slam per giocare con continuità”, ha detto Fabio.

Inoltre, ha parlato con SuperTennis dei suoi obiettivi e della sua fame di competizione: “I miei obiettivi sono giocare 3 o 4 tornei di seguito. Purtroppo non sono riuscito a farlo a causa del mio fisico, per alcuni dolori e fastidi. La competizione è ciò che mi tiene a galla. Perdere fa parte dello sport e quel piccolo dettaglio non mi interessa. La competizione è ciò che mi tiene a galla. Ho ancora quel fuoco dentro di me. Finché avrò questo fuoco dentro di me, dovrete vedermi ancora per molto tempo”.

Eugenie Bouchard, che alla fine del 2023 ha sorprendentemente scambiato il tennis con il pickleball, è tornata mercoledì allo sport che l’ha resa una star mondiale con un’eccellente prestazione e una vittoria. La trentenne canadese si è qualificata per il secondo turno dell’ITF W75 di Zephyrhills, negli Stati Uniti, in modo convincente.

Giocando per la prima volta da novembre, quando ha vinto la Billie Jean King Cup con il Canada, Bouchard, ora fuori dalla top 400 WTA, ha sconfitto in modo impressionante al primo turno la lituana Justina Mikulskyte, numero 224 WTA e sesta testa di serie del torneo americano disputato sulla terra verde, con il punteggio di 6-1 6-2, in un duello risolto in poco più di un’ora in cui ha mostrato un buon livello di tennis.

Il giorno prima, Bouchard aveva vinto anche nel doppio, insieme all’ungherese Fanni Stollar.





Marco Rossi