Alcaraz, ritrova sensazioni e fiducia. La vittoria a Indian Wells nel video Editoriale (Video)

Carlos Alcaraz si conferma campione a Indian Wells con un tris di grandi vittorie, Zverev, Sinner e Medvedev, battuti uno dopo l’altro dai quarti alla finale. Lo spagnolo torna al successo dopo Wimbledon 2023, quasi 8 mesi di attesa, trascorsi con alti e bassi e molta tensione. Un periodo davvero lungo senza vittorie per un talento così grande, finalmente tornato a brillare in tutta la sua potenza sul cemento della California. Cosa ha consentito a Carlos di ritrovare il suo miglior tennis, prendersi una bella rivincita contro Zverev, battere per la prima volta nel 2024 Sinner e sbaragliare in finale un Medvedev di ottima forma? Andiamo vederlo con il terzo video editoriale del 2024 di Marco Mazzoni. Due parole su tutto: sensazioni e fiducia.

📺❤️ LiveTennis Youtube – Alcaraz, ritrova sensazioni e fiducia. La vittoria a Indian Wells nel video Editoriale