Stefano Napolitano avanza al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Al secondo turno sfiderà un altro lucky loser dopo il ritiro di Humbert

Stefano Napolitano, wild card del torneo, sfrutta al meglio un sorteggio favorevole e accede al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista piemontese ha sconfitto con il punteggio di 6-2 7-6(3) lo statunitense JJ Wolf, subentrato come lucky loser a causa del ritiro di Matteo Berrettini.

Napolitano ha dominato il match fin dall’inizio, trovando due break e salendo sul 4-1 pesante prima di chiudere il primo set all’ottavo gioco per 6 a 2.

Nella seconda frazione, l’equilibrio è stato maggiore, senza alcuna palla break concessa fino al settimo gioco, quando Wolf ha perso il servizio a quindici, consentendo un nuovo allungo all’azzurro. Napolitano ha annullato due palle break per salire sul 5-3, ma non è riuscito a sfruttare un paio di match point in risposta, subendo il contraccolpo e perdendo il servizio nel gioco successivo nel decimo gioco, ritrovandosi sul 5-5.

Il set è giunto al tie-break, dove Napolitano ha ripreso in mano le redini del match, dominando verso il 6-2 7-6(3). Una vittoria importante per il tennista italiano, che ora si trova di fronte a una grande opportunità al secondo turno, dove affronterà un altro lucky loser, il cinese Shang, che ha beneficiato del ritiro del francese Ugo Humbert.

Stefano cercherà di sfruttare al massimo questa chance per proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo romano, dimostrando il suo valore e la sua determinazione di fronte al pubblico di casa.

ATP Rome Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 7 J.J. Wolf J.J. Wolf 2 6 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 J. Wolf 15-0 15-15 15-40 df 3-3 → 4-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-1 → 5-1 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

🇮🇹 Stefano Napolitano vs 🇺🇸 Jeffrey John Wolf

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Napolitano | 🇺🇸 Wolf |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **284** | 236 |

| Aces | **10** | 4 |

| Double Faults | **1** | 4 |

| First Serve % | **53% (34/64)** | 43% (27/63) |

| 1st Serve Points Won % | 76% (26/34) | **81% (22/27)** |

| 2nd Serve Points Won % | **60% (18/30)** | 42% (15/36) |

| Break Points Saved % | **80% (4/5)** | 50% (3/6) |

| Service Games Played | 10 | 10 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Napolitano | 🇺🇸 Wolf |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **157** | 94 |

| 1st Serve Return Points Won %| 19% (5/27) | **24% (8/34)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| **58% (21/36)** | 40% (12/30) |

| Break Points Converted % | **50% (3/6)** | 20% (1/5) |

| Return Games Played | 10 | 10 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Napolitano | 🇺🇸 Wolf |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 62% (8/13) | **71% (10/14)** |

| Winners | 19 | **23** |

| Unforced Errors | **12** | 19 |

| Service Points Won % | **69% (44/64)** | 59% (37/63) |

| Return Points Won % | **41% (26/63)** | 31% (20/64) |

| Total Points Won % | **55% (70/127)**| 45% (57/127) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Napolitano | 🇺🇸 Wolf |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 204km/h (126mph)| **221km/h (137mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 195km/h (121mph)| **203km/h (126mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 165km/h (102mph)| 165km/h (102mph) |

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Napolitano rispetto a Wolf. L’italiano ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (53% vs 43%) e di punti vinti sulla seconda (60% vs 42%), mettendo a segno anche più ace (10 vs 4) e commettendo meno doppi falli (1 vs 4). In risposta, Napolitano è stato molto più efficace, vincendo il 41% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Wolf (58%), e convertendo una percentuale più alta di palle break (50% vs 20%). Napolitano ha anche commesso meno errori non forzati (12 vs 19), pur mettendo a segno meno vincenti (19 vs 23). Nel complesso, Napolitano si è aggiudicato il 55% dei punti totali contro il 45% di Wolf.





Francesco Paolo Villarico