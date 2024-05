Parma Ladies Open, ci sarà anche Ajla Tomljanovic. L’australiana in campo con numerose Top 100 Si parte lunedì 13 maggio

Il Parma Ladies Open presented by Iren si arricchisce di una nuova stella. Il tabellone del WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma vedrà la partecipazione di Ajla Tomljanovic. La tennista australiana, ex n.32 del mondo capace di raggiungere per tre volte i quarti di finale Slam in carriera, ha ricevuto una wild card da parte dell’organizzazione e si aggiungerà a Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e altre Top 100 presenti nel tabellone principale. La kermesse emiliana dal montepremi di $115.000 comincerà lunedì 13 e terminerà sabato 18 maggio con la finale del torneo di singolare e del torneo di doppio.

Tomljanovic alza il livello – L’entry list del Parma Ladies Open presented by Iren vantava già un livello molto alto, con molte tenniste appartenenti alla Top 100. MEF Tennis Events ha scelto di concedere una wild card ad Ajla Tomljanovic per incrementare ulteriormente il tasso tecnico in campo, assicurato già dalla presenza delle italiane vice campionesse della Billie Jean King Cup Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, oltre alla campionessa dell’Australian Open 2020 Sofia Kenin. Tomljanovic vanta nel suo palmarés ben tre quarti di finale raggiunti nei tornei Slam (due volte a Wimbledon e una volta agli US Open tra il 2021 e il 2022) oltre al best ranking di 32 del mondo toccato lo scorso anno. La tennista australiana ha iniziato il 2024 conquistando la semifinale della United Cup con la nazionale, ma è stata costretta a fermarsi per un intervento chirurgico a febbraio. La partecipazione al Parma Ladies Open presented by Iren sarà il suo quarto torneo stagionale, un’ottima occasione per ritrovare il ritmo partita e contribuire allo show sui campi in terra rossa del Tennis Club Parma.