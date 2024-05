Masters 1000 Roma: Francesco Passarro annulla 3 match point ed accede al secondo turno

Grande successo di Francesco Passaro al Masters 1000 di Roma. Il 23enne di Perugia annulla tre match point e batte Arthur Rinderknech, al termine di una lotta giocata su due giorni per colpa dello stop per la pioggia ieri, conclusa per 6-7(3) 7-5 7-6(7). È stata una partita molto dura, con l’italiano a condurre i suoi game col diritto in pressione e il francese ottimo col servizio. Il perugino è stato bravo a superare un momento di grande difficoltà nel secondo set, quando ha salvato due palle match (dal 2-5), quindi ha allungato la partita terminando il lavoro oggi nella prosecuzione con un tiebreak giocato molto offensivo.

Nel primo set, dopo l’interruzione per la pioggia sul 6-5, non rompe l’equilibrio e al tiebreak la spunta Rinderknech, bravo ad approfittare di un paio di errori dell’italiano. Perfetto Arthur nei suoi game di battuta.

Il match continua sugli stessi schemi anche nel secondo set, il francese è solidissimo nei suoi turni di servizio e nel quarto gioco Passaro concede un break per troppi errori col diritto, Rinderknech avanti 3-1. L’azzurro salva una delicata palla break sotto 4 giochi a 1 e poi due match point servendo sul 5-2. All’improvvisa la partita gira: il francese perde efficacia al servizio e da 5-4 scivola sotto, perdendo 5 giochi di fila.

Nel terzo set Rinderknech salva due palle break sul 3 pari, mentre Passaro è perfetto nei suoi game. Si arriva di nuovo al tiebreak, è più coraggioso l’italiano, vola avanti 6-4 ma non chiude i due match point. Passaro salva il terzo match point complessivo sul 7 punti a 6 e chiude l’incontro per 9 punti a 7 alla terza chance. Una grande vittoria, si merita il secondo turno (dopo aver passato le qualificazioni) dove ha cliente molto ostico, l’olandese Tallon Griekspoor.

ATP Rome Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 7 5 6 Francesco Passaro Francesco Passaro 6 7 7 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-3 → 5-4 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

🇫🇷 Arthur Rinderknech vs 🇮🇹 Francesco Passaro

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Rinderknech | 🇮🇹 Passaro |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 282 | **301** |

| Aces | 5 | **6** |

| Double Faults | 6 | **2** |

| First Serve % | 59% (69/117) | **61% (71/117)**|

| 1st Serve Points Won % | **84% (58/69)** | 75% (53/71) |

| 2nd Serve Points Won % | 50% (24/48) | **70% (32/46)** |

| Break Points Saved % | 60% (3/5) | **75% (3/4)** |

| Service Games Played | 18 | 18 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Rinderknech | 🇮🇹 Passaro |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 86 | **117** |

| 1st Serve Return Points Won %| **25% (18/71)** | 16% (11/69) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 30% (14/46) | **50% (24/48)** |

| Break Points Converted % | 25% (1/4) | **40% (2/5)** |

| Return Games Played | 18 | 18 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Rinderknech | 🇮🇹 Passaro |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 69% (29/42) | **78% (28/36)** |

| Winners | 27 | **35** |

| Unforced Errors | 22 | **18** |

| Service Points Won % | 70% (82/117) | **73% (85/117)**|

| Return Points Won % | 27% (32/117) | **30% (35/117)**|

| Total Points Won % | 49% (114/234) | **51% (120/234)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇫🇷 Rinderknech | 🇮🇹 Passaro |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **221km/h (137mph)** | 219km/h (136mph) |

| 1st Serve Average Speed | **205km/h (127mph)** | 194km/h (120mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **170km/h (105mph)** | 169km/h (105mph) |

Le statistiche mostrano una partita molto equilibrata tra Rinderknech e Passaro, con l’italiano che ha ottenuto una vittoria di misura. Passaro ha servito leggermente meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (61% vs 59%) e di punti vinti sulla seconda (70% vs 50%), mettendo a segno anche un ace in più (6 vs 5) e commettendo meno doppi falli (2 vs 6). In risposta, Passaro è stato più efficace, vincendo il 30% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Rinderknech (50%), e convertendo una percentuale più alta di palle break (40% vs 25%). Passaro è stato anche più efficace a rete, vincendo il 78% dei punti contro il 69% di Rinderknech, e ha messo a segno più vincenti (35 vs 27), commettendo meno errori non forzati (18 vs 22). Nel complesso, Passaro si è aggiudicato il 51% dei punti totali contro il 49% di Rinderknech.